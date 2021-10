BEST Hacks już zaraz! Druga edycja hackatonu startuje w ten piątek

BEST Hacks jest hackathonem w formie online, tworzonym przez organizację studencką BEST Wrocław, działającą przy Politechnice Wrocławskiej. Konkurs ten wykracza poza tematykę stricte powiązaną z branżą IT, skupiając się na rozwiązywaniu występujących obecnie na świecie problemów - w kontekście środowiska, gospodarki czy społeczeństwa.