Bitcoin dalej idzie w górę. Przewidywania ekspertów mogą się sprawdzić

Analytics Inside podaje, że kryptowaluta stabilnie odzyskuje swoją pozycję po wcześniejszym, delikatnym, spadku. Także jego konkurenci umacniają swoją pozycję, co szczególnie widać na przykładzie Ethereum.

W przypadku tej ostatniej kryptowaluty, praktycznie od 20 lipca ciągle umacnia ona swoją pozycję. Można także zauważyć, że Ethereum ma tendencję do delikatnych spadków średnio co dwa-trzy tygodnie, jednak kryptowaluta szybko je odrabia i ciągle pnie się do góry. Obecnie kurs Ethereum wynosi już 12 425,71 złotych za jedną jednostkę.