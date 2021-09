Bitcoin generuje tyle elektrośmieci, co Holandia. Zatrważające dane

O tym, że Bitcoin generuje ogromne ilości zanieczyszczeń, słyszy się od dawna. Specjaliści z holenderskiego banku centralnego i MIT postanowili w jakiś sposób zobrazować skalę elektrośmieci, które powstają w związku z korzystaniem z najpopularniejszej kryptowaluty. Okazało się, że aby oddać skalę odpadów generowanych przez Bitcoina, trzeba porównać go do całego kraju.

W badaniu opublikowanym w Resources, Conservation and Recycling wykazano, że urządzenia ASIC wykorzystywane do kopania Bitcoinów cechują się żywotnością około 1,29 roku. Po tym czasie stają się bezwartościowe. Jako że ASIC to wyspecjalizowane układy, które mają za zadanie spełniać jedno konkretne zadanie, te, które wykorzystuje się w koparkach, są praktycznie bezużyteczne poza nimi. Jest to istotne, gdy przedstawia się wpływ Bitcoina na środowisko.