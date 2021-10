Bitcoin niezależny? 50 kryptogórników kontroluje 50 proc. wydobycia

Tymczasem jeśli uwzględnimy 10 proc. kryptogórników, to kontrolują oni już 90 proc. wydobycia Bitcoina. Klasyczne waluty są zarządzane przez banki centralne czy organizacje międzynarodowe, a kryptowaluty są zarządzane w ramach zdecentralizowanej sieci.

Nvidia CMP 170HX. Marzenie kryptogórnika trafia do sprzedaży

Ten podgląd trochę burzy ostatnie badanie przeprowadzone przez National Bureau of Economic Research (NBER), które wykazało, że kilka podmiotów stanowi znaczną część ekosystemu Bitcoin.

Bloomberg poinformował, że badanie NBER, zatytułowane Blockchain Analysis of the Bitcoin Market, wykazało, że "10 000 największych inwestorów indywidualnych kontroluje około jednej trzeciej Bitcoinów będących w obiegu". Według autorów z końcem 2020 roku w obiegu znajdowało się 14 mln Bitcoinów, z czego 8,5 mln było w rekach inwestorów indywidualnych, a 5,5 mln było kontrolowanych przez pośredników.

Warto jednak zaznaczyć, że autorzy badania Igor Makarov i Antoinette Schoar mają pewne zastrzeżenia do wyliczeń, ponieważ niektóre adresy mogą być kontrolowane przez ten sam podmiot.

Badanie też ujawniło wspomnianą zależność sieci od zaledwie 50 kryptogórników odpowiadających za 50 proc. możliwości wydobywczych Bitcoina. Powoduje to, że ekosystem jest dalej zdominowany przez dużych graczy, a wszelkie zyski z jego rozwoju spadną tylko na nieliczną grupę uczestników sieci.

Ci mogliby wtedy podjąć się wtedy próby odwrócenia transakcji prowadzącej do problemu podwójnego wydawania oraz mogliby zablokować wszystkie albo niektóre transakcje łącznie z wydobywaniem kryptowaluty. Doprowadziłoby to po prostu do monopolu kryptogórniczego, gdzie wydobyciem mogłyby się zajmować wyłącznie wybrani uczestnicy sieci.