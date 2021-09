Bitdefender z odsieczą. Ofiary ransomware REvil odetchną z ulgą

Grupa odpowiedzialna za ransomware REvil była jedną z najgroźniejszych tego typu. Do ich największych osiągnięć można zaliczyć włamanie do Acera, tajwańskiego Quanta Computer będącego podwykonawcą części produktów Apple, amerykańskiego dostawcy mięsa JBS oraz ataku na firmę Kaseya. Ta jest firmą dostarczającą oprogramowanie do zarządzania IT, a atak spowodował problemy ponad 1000 firm korzystających z ich rozwiązań.