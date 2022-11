W obecnych czasach coraz częściej sięgamy po alternatywne sposoby pomnażania naszych pieniędzy. Jedną z popularnych form inwestowania jest obrót kryptowalutami, np. bitcoinem. By ułatwić sprzedaż lub kupno bitcoinów, z czym będzie się wiązać np. wypłata gotówki warto sprawdzić, czy naszym mieście są takie urządzenia jak bitomat. Działają one bardzo podobnie do bankomatów, a ich obsługa jest nieskomplikowana oraz intuicyjna. Jeśli więc mieszkamy w Poznaniu, to znajdziemy tam aż dwa bitomaty. Warto więc przyjrzeć się im z bliska, by w razie czego odwiedzić odpowiednie centrum handlowe, w który znajdziemy nasz bitomat.

Gdzie w Poznaniu jest bitomat? Lokalizacja punktu Bitomat Poznań, to: Bitomat Bitcoin ATM - Shitcoins.club

Avenida, Matyi 2, 61-586 Poznań

Bitomat w Poznaniu znajduje się w galerii Avenida, w pobliżu punktu Carry i Terranova. Obsługuje BTC (Bitcoin), USDT (Tether), LTC (Litecoin), TRX (Tron) i ETH (Ethereum). Akeptuje USD, EUR, GBP i PLN. Przy sprzedaży dostajesz PLN. Najbardziej aktualne informacje tej najbardziej polecanej lokacji znajdziesz na stronie punktu Bitomat Poznań. Gdy transakcja przekroczy limit 1000 EUR za pojedynczą transakcję lub 15 000 EUR za serię połączonych transakcji, wymagana jest weryfikacja tożsamości poprzez skan dowodu, prawa jazdy, lub paszportu. Na stronie Bitomat Poznań znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o tym bitomacie, w tym saldo Twojego portfela, ostrzeżenia o awariach, aktualne ceny itp. Jeśli chcesz znaleźć urządzenie na mapach i ustawić nawigację, wystarczy że wpiszesz Bitomat Bitcoin ATM Poznań w GoogleMaps.

Kiedy otwarty jest bitomat w Poznaniu?

Godziny otwarcia automatu do Bitcoin w Poznaniu to:

Bitomat Poznań - oręż w walce z inflacją

Jeśli więc udajemy się na duże zakupy, w ramach których chcemy wpaść do np. sklepu zoologicznego "Kakadu", marketu Tesco czy też sklepu KIK, to warto wiedzieć, że w dwóch poznańskich centrach handlowych znajdziemy właśnie bitomaty. By się o tym przekonać na własne oczy, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło, np.: "bitomat w Poznaniu", "bitomat Poznań" albo "punkt bitomat Poznań" i zobaczyć, co nam podpowie wujek Google. W mieście nad Wartą możemy skorzystać z dwóch automatów tego typu: Poznań ul. Szwedzka 6 Centrum Franowo bitomat albo Poznań bitomat Avenida. Transakcji dokonamy tam w tygodniu, np. w takich dniach jak poniedziałek-sobota, czy też niedziele handlowe.

Bitomat Poznań - przed wyruszeniem w drogę, należy......

Przed wyruszeniem w drogę do bitomatu, warto wcześniej sprawdzić, czy dany punkt Bitomat Poznań będzie w stanie obsłużyć kryptowalutę naszego wyboru. Te najbardziej rozbudowane, czyli Shitcoins.club, obsługują ETH, USDT, TRX, LTC, BTC. Bankomat kryptowalut może mieć też różną ilość gotówki. Czasem stan wynosi 300 000 PLN, a czasem - tylko 100 PLN Stany pieniędzy sprawdzamy na stronie operatora Shitcoins.club w zakładce Lokalizacje. Jest tam też dostępna mapa wszystkich bitomatów. Zrobimy to bez kłopotu na stronie internetowej: www.shitcoins.club. Tam też znajdziemy dokładne lokalizacje bitomatów, dzięki którym bez trudu znajdziemy je w Avenidzie czy też CH Franowo, bez względu na to czy znajdują się po prawej stronie, czy też po lewej stronie w danym miejscu. Dowiemy się tam również jak działa bitomat, i co warto wiedzieć przed dokonaniem transakcji.

Bitomaty Poznań - Centrum Handlowe Franowo oraz Galeria Avenida zawsze po drodze

Bankomat kryptowalutowy to bardzo dobre rozwiązanie dla tych z nas, którzy chcą dokonać tego typu operacji, będąc akurat na mieście. Na wyżej wymienionej stronie Bitomaty Shitcoins.club znajdziemy także odpowiedź na takie zagadnienia jak: bitomat prowizja wypłata, kwoty wypłacane przez bankomat bitcoin, czy też aktualne kursy kryptowalut. Warto więc udając się do sklepu Eurofirany w Centrum Franowo sprawdzić godziny otwarcia oraz wypłacić gotówkę w dogodnym dla nas terminie. Automat do bitcoin nie jest trudny w obsłudze, ale należy pamiętać, że żeby z niego skorzystać. trzeba mieć przy sobie telefon komórkowy albo przynajmniej klucz prywatny zapisany na kartce. Każdy taki automat, w tym także np. bitomat Franowo Poznań będzie od nas wymagał zeskanowania dokumentu tożsamości, jeśli jedna transakcja wyniesie przynajmniej równowartość tysiąca euro. Jeśli jej nie przekroczy, to wtedy taka transakcja w bitomacie jest anonimowa. Prywatność zachowujemy również, jeśli przeprowadzamy wiele niepowiązanych transakcji, nie przekraczając łącznie 15 000 PLN.

Na stronie znajdziemy także dokładny opis tego, co trzeba zrobić by wpłacić daną kwotę wymiany do bitomatu. Można tam także zapoznać się z filmem wideo, który dokładnie pokazuje przebieg całej operacji - krok po kroku. Jest to o tyle ważne, że operacje finansowe w bitomatach mogą być przeprowadzane na dość duże kwoty pieniędzy, a więc warto zawsze w takiej sytuacji trzymać rękę na pulsie. Jeśli więc zależy nam na tym, by na pytanie: bitomat prowizje Poznań albo bitomat lokalizacja Poznań uzyskać jasną oraz przejrzystą odpowiedź, to koniecznie zapamiętajmy wyżej wymieniony adres internetowy. Dzięki niemu nasze życie inwestora albo inwestorki w świecie kryptowalut stanie się o wiele łatwiejsze. Niedziela handlowa czy też dzień powszedni - na terenie Poznania zawsze sprzedamy oraz kupimy kryptowaluty.

Gdzie są inne bitomaty w Poznaniu?

Oprócz tego w Avenida, drugi bitomat w Poznaniu jest niedaleko Media Expert w galerii Franowo na Szwedzkiej 6, ok. 7km od centrum miasta. Jest wyjątkowo polecany przez klientów. Bitomat Bitcoin ATM - Shitcoins.club

Centrum Franowo, Szwedzka 6, 61-302 Poznań

728008004 Jest dostępny od poniedziałku do soboty od 10:00 do 21:00, a w niedzielę: 10:00 a 20:00. PlusCode to 9XJM+2G.

Bitomat w Poznaniu możesz też znaleźć na GoogleMaps. Wystarczy wpisać Bitomat w GoogleMaps.

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lokowanych środków ma wiedza i świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptoaktywa. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina potencjalnym inwestorom o ryzykach, które są związane z nabywaniem oraz z obrotem szeroko pojętymi kryptowalutami. Przed jakimikolwiek transakcjami, Shitcoins.club zaleca inwestorom najpierw zapoznanać się z podstawami Bitcoin i rodzajami kryptowalut, oraz przeanalizować historię wahań kursów kryptowalut w przeszłości. Przypominamy również, że transakcje na kryptowalutach są dozwolone jedynie dla osób pełnoletnich, w pełni świadomych ryzyka.