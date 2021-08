Błąd na stronie Forda pozwalał na uzyskanie wrażliwych danych. Nie wiadomo, czy oszuści nie pozyskali ich wcześniej

Zgodnie z informacjami Bleeping Computer , problem leżał w źle skonfigurowanym systemie Pega Infinity na serwerach Forda. Luka była na tyle poważna, że eksperci mogli ją wykorzystać nawet do przejęcia kont pracowników Forda.

Specjaliści potwierdzili, że za pomocą luki udało im się pozyskać dostęp do szerokiego wachlarza wrażliwych danych. Hakerzy podali, że weszli w posiadanie dokumentacji klientów i pracowników, numerów kont, firmowych baz danych, zgłoszeń pomocy, a nawet historii wyszukiwania informacji w wewnętrznych systemach. Oznacza to, że potencjalni oszuści mogliby praktycznie przejąć system, szczególnie, że możliwe było także uzyskanie dostępu do kont poszczególnych pracowników w celu ich przejęcia.