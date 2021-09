BloodyStealer obrał sobie za cel graczy. Trojan kradnie konta w grach online

Informacje pozyskiwane przez BloodyStealer umożliwiają oszustom szybkie odzyskanie kosztów poniesionych na szkodliwe oprogramowanie. Badanie firmy Kaspersky wyraźnie wskazuje, że w darknecie istnieje ogromne zapotrzebowanie na przedmioty oraz konta w grach. To zaś sprawia, że loginy do gier wraz z hasłami do najpopularniejszych platform można kupić już za około 55 zł za tysiąc kont w sprzedaży hurtowej. Jeżeli zaś ktoś jest zainteresowany pojedynczą transakcją to musi nastawić się na zapłacenie od 1 do 30 procent wartości konta w sprzedaży detalicznej.