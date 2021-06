Bon na zakupy do Żabki o wartości 500 zł to przekręt. Nie podawaj swoich danych

Z treści wynika, że adres e-mail adresata (swoją drogą w samej wiadomości nie jest przytoczony wprost) został wybrany jako upoważniony do otrzymania bonu na zakupy. By go dostać, należy odpowiedzieć na dwa pytania dostępne na innej stronie - prowadzi do niej duży przycisk z czerwonym tłem. Jednak nic bardziej mylnego; link odsyła do strony stworzonej według znanego schematu, wykorzystanego wcześniej m.in. przez podszywających się pod markę Decathlon.