Braki półprzewodników trapią i Elona Muska. Dostawy zestawów odbiorczych Starlink opóźnione

Starlink będący usługą oferowaną przez SpaceX polega na zapewnianiu dostępu do Internetu poprzez sieć małych satelitów umieszczonych na orbicie okołoziemskiej. Aktualnie konstelacja liczy ponad 1000 obiektów, a usługa w wersji beta jest też dostępna na terenie Polski w cenie 449 zł miesięcznie plus dodatkowe koszty (2545 zł) związane ze sprzętem dostawą i instalacją.

Usługa została już sprawdzona przez część użytkowników i działa dość dobrze , ale SpaceX ma ogromne problemy z dystrybucją zestawów odbiorczych zawierających router oraz terminal łączności. Klienci, którzy kupili dostęp do usługi w przedsprzedaży, widzą ciągłe odkładanie w czasie realizacji daty usługi.

Powodem jest to co w przypadku innych branż, czyli braki półprzewodników. Nie chodzi tutaj o bardzo zaawansowane układy, do których należą np. rdzenie ciągle drożejących kart graficznych, ale dużo prostsze układy w tym elementy pasywne.