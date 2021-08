Brytyjska organizacja: Twitter nie reaguje na antysemickie wpisy

O sprawie informuje brytyjski serwis BBC . Czytamy w nim, że z ok. 1000 zgłoszonych antysemickich wpisów tylko 40 proc. uznano za naruszające zasady Twittera. BBC zwraca uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy zarzuca się Twitterowi nieskuteczność w przeciwdziałaniu tego typu wpisom.

To właśnie po incydencie w Willeyem platforma zaprosiła do współpracy Campaign Against Antisemitism. Organizacja twierdzi jednak, że szerzące nienawiść materiały są nadal rozpowszechniane i nikt ich nie usuwa. BBC podaje, że w grudniu CAA wykryła jednego dnia na antysemickie tweety wychwalające Adolfa Hitlera, nazywające Holokaust mistyfikacją i oskarżające Żydów o kontrolowanie rządu. Według Twittera większość z tych kont została zawieszona za złamanie zasad.