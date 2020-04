cFosSpeed 11.00

17.07.2016 15:42 • Recenzja do wersji 10.14 Build 2274

cFosSpeed to niewielki program pracując nieustannie w tle optymalizuje nasze połączenie internetowe i zapewnia szybszy transfer danych między programami a siecią ,dzięki modelowaniu ruchu gwarantuje też zmniejszenie Pingów .

Podczas pierwszego uruchomienia program dokonuje automatycznej kalibracji co zazwyczaj trwa do kilku minut gdy kalibracja dojdzie do 100% możemy śmiało przejść do nadawania priorytetów dla poszczególnych aplikacji/gier jeśli na liście brakuje któregoś z pożądanych przez was programów wystarczy kliknąć na ( Nowy program ) i wskazać plik EXE uruchamiający wybraną przez was aplikacje .

W okienku analizy ruchu mamy stały podgląd na min : liczbę aktywnych połączeń TCP/UDP ,czas pingów w ( ms) ,prędkości pobierania /wysyłania danych ,dystrybucje połączeń IPv4 & IPv6 ,przełącznik opóźnienia czy też wykres historii prędkości wysyłania/pobierania danych .

Sam program jest znakomity i warty polecenia zarówno dla graczy spędzających czas nad grami w trybie online a dla których skaczący ping potrafi być prawdziwą zmorą i często decyduje o przysłowiowym być albo nie być np w Diablo gdzie serwery Blizzarda uśmierciły już niejedną hardcorową postać w tym i niżej podpisanego jak i dla osób pracujących jednocześnie na kilku programach wykorzystujących połączenie internetowe i finalnie dla korzystających z limitowanego dostępu do sieci, dzięki temu maleństwu komfort pracy jak i rozrywki zdecydowanie rośnie .

Program nie jest ani placebo ani też złotym środkiem rozwiązującym wszystkie problemy z połączeniem sieciowym nie pomoże z oszukańczymi praktykami dostawców internetu ani też z niestabilnością serwerów usługodawców z którymi się łączycie to nie czarodziej;) jednak z zakresu swoich obowiązków i wykonywanej zaleconej mu pracy wywiązuje się doskonale.