LGA2011 Xeon E5 2630 v2 vs. Xeon E5 1650 v2

Cześć, dzisiaj kolejna aczkolwiek niezaplanowana część o platformie LGA2011 :) Udało mi się kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze (230zł z wysyłką) E5 1650 v2. Z tej okazji wpadłem na pomysł aby go przetestować i porównać do mojego poprzedniego CPU - 2630 V2. Więcej o całej platformie pisałem w moich poprzednich wpisach blogowych z października 2019r. Tutaj przytoczę jedynie aktualną specyfikację.

Specyfikacja:

CPU: Intel Xeon E5 1650 v2 3.50 GHz

Płyta główna: Huananzhi X79 V2.49PB

RAM: 4x Samsung M393B1K70BH1-CF8 8GB @1600MHz

GPU: ASUS ROG STRIX RX 580 GAMING OC GPU@1380MHz

SSD: ADATA XPG SX6000 128GB

PSU: SILENTIUMPC Vero M2 Bronze 600W

Obudowa: Fractal Design CORE 3500 Window

We wszystkich testach był ustawiony tryb "Wysoka wydajność" w Windows 10 przez co procesor utrzymywał taktowanie 3,6 GHz. Karta graficzna działała w trybie OC czyli 1380 MHz na GPU.

Na początek wyniki benchmarków kilku popularnych programów.

CPU-Z

Pomiar wbudowanym benchmarkiem dla jednego i wszystkich wątków.

7-Zip

Test wydajności. Rozmiar słownika 32MB. Całkowita ocena [MIPS].

3DMark Time Spy

Tutaj brałem pod uwagę ogólną liczbę punktów oraz na kolejnym wykresie tylko wynik procesora.

Geekbench 5

Tutaj również osobno wynik dla jednego rdzenia i dla wszystkich.

Cinebench R15

Tego testu nie mogło tu moim zdaniem zabraknąć mimo iż jest już jego nowa wersja ;)

Cinebench R20

Na Cinebenchu R20 zakończę testy w programach i teraz zobaczcie jak to wygląda w grach. Tutaj podobnie użyłem benchmarków aby uzyskać powtarzalność wyników.

Far Cry Primal

Far Cry Primal - FHD Ultra

Batman™ Arkham Knight

Rozdzielczość FHD, wszystkie ustawienia wysokie. Filtrowanie tekstur X16. Synchronizacja pionowa wyłączona.

Deus Ex Mankind Divided

DX11, FHD, MSAA Off, Vsync Off, Stereoscopic 3D Off. Ustawienia graficzne High.

Sleeping Dogs Definitive Edition

Wszystkie opcje ustawione na poziom wysoki, synchronizacja pozioma wyłączona.

Tutaj mamy dziwną sytuację, ponieważ o ile minimalna ilość klatek zgodnie z oczekiwaniami zwiększyła się na lepszym procesorze, to już średnia i maksymalna spadły...

For Honor

FHD, Aniso x16, High

DiRT Rally

FHD, Ultra, MSAA x2

Rise of the Tomb Raider

FHD, DX11, FXAA, Vsync Off, Ustawienia Wysokie. Wynik ogólny.

Test na DX12 przy następujących ustawieniach:

FHD, DX12, FXAA, Vsync Off, Ustawienia Wysokie. Wynik ogólny.

Jak widać po powyższych wykresach 2630 V2 i RX 580 to dobra para i zmiana procesora na 1650 V2 który zwykle jest znacznie droższy nie jest ekonomicznie uzasadniona jeśli chodzi o gry. Jednak w codziennym użytkowaniu gdzie np. uruchamiamy przeglądarkę z mnóstwem otwartych kart da się zauważyć że na 1560 V2 działa bardziej żwawo. Z 1650 V2 można śmiało sparować nawet mocniejsze karty graficzne niż RX 580 a dla 2630 V2 to raczej max.