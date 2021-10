CBA szuka przyszłych agentów na targach pracy. Chcą zatrudnić speców z branży IT

"To doskonała okazja do bezpośredniego spotkania z ekspertami CBA i uzyskania informacji dotyczących służby i pracy w Biurze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powiązaniem swojej kariery z naszą służbą, a szczególnie specjalistów IT, specjalistów do spraw bezpieczeństwa, administratorów sieci informatycznej, analityków, infobrokerów oraz kontrolerów" – zachęca CBA.