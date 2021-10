Ceny frachtu biją rekordy. Obudowy komputerowe będą droższe

Powodem jest to, że producentom kończą się zapasy magazynowe zlokalizowane w państwach docelowych, a od lipca po wrzesień, aż po październik koszty frachtu morskiego ciągle rosły. Mimo delikatnej poprawy z ostatnich dni to wynajem kontenera 40-stopowego to wciąż znaczne pieniądze będące kilkukrotnością stawek z zeszłego roku, nie wspominając o warunkach z 2019 roku.

Średnio, według brytyjskiej firmy brytyjskiej Drewry, wynajem 40-stopowegokontenera dzisiaj to koszt około 10 000 USD. Stanowi to dwukrotnie wyższą cenę w porównaniu do I kwartału br. Jeśli z kolei spojrzymy na dane z 2020 roku, to widzimy 5-krotny wzrost kosztów.

Ceny różnią się pod kątem tras. Z kolei te do europejskich portów w postaci Rotterdamu, czy Genui są jednymi z najdroższych. Średnio jeden kontener kosztuje teraz kolejno 14 tys. USD i 1 tys. USD mniej w przypadku Włoszech.

Źródło zdjęć: © Drewry.co.uk Ceny kontenerów na poszczególnych trasach

W przypadku takich cen opłaca się przewozić wartościowe i kompaktowe, a do takich przedmiotów nie należą obudowy komputerowe. Są tanie oraz zajmują dużo przestrzeni. Ponadto z anonimowego źródła wiemy, że niektóre firmy, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń decydują się na rezygnację z palet.

Do 40-stopowego kontenera w przybliżeniu wejdzie 1200 obudów typu Midi Tower takich jak: be quiet! Pure Base 500DX, XPG Defender Pro bądź SilentiumPC Armis AR6X EVO TG. Przy uwzględnieniu kosztu wynajmu kontenera na trasę (wybraliśmy port docelowy w Rotterdamie), daje to blisko 12 USD na sztukę, a przecież trzeba doliczyć jeszcze inne wydatki oraz podatek. Z tych względów ostateczna cena jeszcze wzrośnie.

