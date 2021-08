Chcesz szybszego iPhone'a? Wystarczy zmienić lokalizację

O możliwości usprawnienia iPhone’a, jako pierwsi zaczęli donosić użytkownicy z Chin. Zauważyli oni, że zmiana regionu na Francję deaktywuje system "zarządzania wydajnością", co przyśpiesza działanie niektórych modeli telefonu o około 5 procent.

Dlaczego francuscy posiadacze wyrobów Apple’a mieliby być traktowani inaczej niż reszta świata? Ma to związek ze starszą aferą określaną w kanałach społecznościowych jako #batterygate. Amerykański gigant miał celowo dławić swoje produkty w miarę starzenia baterii, formalnie wyłącznie po to, aby zapobiec nieoczekiwanym wyłączeniom. Firma modyfikowała wydajność potajemnie, co oczywiście wyszło na jaw i przyniosło lawinę pozwów.