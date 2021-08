Chińscy producenci chipów rosną w siłę. Rekord dostaw

Chińscy producenci półprzewodników zwiększyli dostawy chipów w lipcu w porównaniu z czerwcem i ustanowili nowy rekord wszech czasów. Mowa tutaj o producentach kości pamięci oraz układów logicznych, którzy w lipcu br. wyprodukowali 31,6 miliarda chipów, co stanowi wzrost o 41,3 proc. rok do roku. Jest to kontynuacja trendu wzrostowego dobrze widocznego przez ostanie 3 miesiące. W maju wyprodukowano 29,9 mld. układów scalonych, a w czerwcu 30,8 mld. chipów. Chińczycy jak widać, dobrze korzystają z aktualnej sytuacji na rynku półprzewodników.