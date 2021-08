Chiński rząd każe wyłączyć funkcję bezpieczeństwa Xiaomi Mix 4. Jest niezgodna z prawem

Xiaomi Mix 4 to smartfon należący do najwyższej, prestiżowej linii urządzeń firmy, przeznaczonej dla najbardziej wymagających (i zasobnych) użytkowników. Każdy telefon serii Mix ma, według założeń firmy, oprócz parametrów z najwyższej półki i najlepszych komponentów oferować unikalne i przełomowe funkcje, możliwości lub budowę. W przypadku Mix 4 są to przede wszystkim aparat selfie ukryty pod panelem ekranu, ładowanie bezprzewodowe z mocą 120W oraz łączność UWB. Jednak oprócz tego, nowy smartfon otrzymał szereg interesujących możliwości dotyczących sfery bezpieczeństwa.