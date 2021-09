Chińskie hakerki — piękne i niezwykle niebezpieczne

Chiński gigant technologiczny budzi globalny respekt również 400-tysięczną armią hakerów, która od wielu lat budzi postrach wśród przedstawicieli zagranicznych firm i rządów . Co ciekawe kobiety pełnią w niej poważną rolę, a troje najbardziej znanych zostało gwiazdami światowego hackingu.

Pod jej wodzą zaczęły wykradać poufne informacje z komputerów należących do międzynarodowych przedsiębiorstw i agencji rządowych - a najczęściej tych z USA . Ich ofiarą padło choćby Google , kiedy w 2010 roku zaatakowały konta Gmail kilkuset amerykańskich urzędników (w tym personelu wojskowego) w celu uzyskania haseł i monitorowania kont.

Kobiety z "China Girl Security Team" już od 14 lat uczestniczą w cyberwojnie, która rozpoczęła się w ich ojczystym kraju. Nad wszystkim trzyma pieczę Xiao Tian i sprawia, że przemyślnie zorganizowane ataki hakerskie szkodzą interesom USA i innym państwom znienawidzonym w Chinach. Wszystko to dla chwały swojej komunistycznej ojczyzny i uwielbienia wśród tamtejszej społeczności hakerskiej.

Ying urodziła się w 1990 roku w Szanghaju, a jej pseudonim "Cracker", daje jasno do zrozumienia, że łamanie zabezpieczeń komputerowych nie stanowi dla niej żadnego problemu . Już jako nastolatka prowadziła bloga QQ, na którym zamieszczała wiele artykułów na temat hakowania i crackowania oraz administrowała wielotysięcznym forum "We Love Hacking Safety Group".

Ich popularność była bardzo duża, więc Ying postanowiła odpłatnie uczyć chętne osoby poszukiwania luk w bezpieczeństwie systemowym oraz w jaki sposób łamać wszelkie zabezpieczenia komputerowe. Szeroki rozgłos zyskała natomiast w maju 2009 roku, gdy na witrynie eChinacities ukazał się artykuł pt. "Hot Chinese Girls Fully Exposed… as Hackers".

Później jednak Ying przeszła na dobrą stronę mocy i zajęła się etycznym hakowaniem. Od 11 lat zajmuje się strategią bezpieczeństwa cybernetycznego w chińskich firmach oraz oferuje kursy dla osób chcących zająć się tworzeniem oprogramowania wysokiej klasy. Co ciekawe Ying w czasie swojej podziemnej działalności została obwołana "najpiękniejszą chińską hakerką". Jej archiwalne i aktualne zdjęcia w pełni potwierdzają zasadność tego tytułu.

Naomi Wu znana w szerszych kręgach jako SexyCyborg, to chińska hakerka, programistka, inżynierka, projektantka mody, transhumanistka i mistrzyni druku 3D, która już od dekady budzi spore zainteresowanie swoimi niekonwencjonalnymi wynalazkami. A do takich niewątpliwe należą buty do hakowania "Wu Ying Shoes" oraz urządzenie wykorzystujące właściwości dyfrakcji światła implantów hakerki, dzięki któremu święcą w różnych kolorach.