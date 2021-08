Chiny nakazują prawdomówność. Duże zmiany w internecie

Chiny walczą o prawdomówność. Jest to niecodzienna sytuacja. W kontekście Państwa Środka przyzwyczailiśmy się raczej do praktyk wręcz przeciwnych. Mówiąc o chińskim podejściu do komunikacji, raczej rzadko mamy na myśli otwartość i przejrzystość. Wystarczy tu wspomnieć choćby o systemie inwigilacji obywateli przez system rozpoznawania twarzy oparty na sztucznej inteligencji. Tym razem ma być jednak inaczej.