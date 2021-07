Choroba cybernetyczna. To skutek zbyt długiego wpatrywania się w ekran

Praca i nauka zdalna przyczyniają się do ograniczenia ruchu fizycznego. Nie potrzeba już nawet przejść się do pracy, na przystanek czy na parking. Od razu po przebudzeniu możemy usiąść do komputera i spędzić przy nim 8 godzin nie wychodząc z domu. W połączeniu z korzystaniem z elektroniki w celach rozrywkowych okazuje się, że przed ekranami spędzamy całkiem sporo czasu. A to może wywoływać chorobę cybernetyczną.

Wiemy, że choroba powstaje w wyniku nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych . Nie ma jednak zgody co do tego, dlaczego choroba w ogóle się pojawia. Najczęściej wskazywaną przyczyną jest konflikt między odczuciami fizycznymi a obrazem, który widzą oczy. Krótko mówiąc - mózg otrzymuje z oczu informacje, wskazujące na to, że się ruszamy, podczas gdy faktycznie nie przemieszczamy się.

Choć wydawać by się mogło, że przemęczenie czy ból głowy to nic groźnego, warto zauważyć, że objawy choroby cybernetycznej mogą utrzymywać się do 24 godzin od użycia urządzenia. Oznacza to, że zaburzone widzenie może mieć miejsce podczas prowadzenia pojazdów, co samo w sobie jest niebezpieczne. Podobnie jest z zawrotami głowy - najbardziej błaha sytuacja, do której mogą doprowadzić, to upadek na schodach. Może się on skończyć tragicznie.