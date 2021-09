Cicha premiera: Windows Server 2022

Wielkim nieobecnym na liście nowości jest Active Directory . Niegdyś kluczowy atut serwerowych Okien, dziś jest przykrym dodatkiem do firmowej infrastruktury i funkcją w której od dekady nie pojawiły się nowości. Mimo ewidentnych braków, jak nieobsługiwanie haseł jednorazowych lub wieloskładnikowego uwierzytelniania (bez federowania do zewnętrznej usługi), Microsoft zadecydował już dawno temu, że "tyle wystarczy" i nie opłaca się dodać więcej do AD.

Co jednak najciekawsze w wydaniu Windows Server 2022, nowy system powstał na oddzielnej gałęzi - Iron (Build 20348). Nie jest on więc serwerową formą Windows 11 (Build 22000), ale i nie jest też oparty o najnowszego Windows 10 (Build 19044), choć to na niej oprze się nadchodząca nowa wersja LTSC klienckiego Windowsa. Oznacza to, że po 18 latach przerwy, rozwój Windowsa klienckiego i serwerowego stał się na nowo rozłączny. To ciekawe, bo w praktyce oznacza konieczność obsługiwania dodatkowej wersji systemu.