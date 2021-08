Cięcia płac w Google. Pracujący w domu mogą stracić pieniądze

Google Alphabet Inc udostępnia pracownikom narzędzie Work Location Tool, które pozwala im zobaczyć efekty przeprowadzki. W praktyce, niektórzy pracownicy zdalni – zwłaszcza ci dojeżdżający z daleka – mogą doświadczyć cięć płac bez zmiany adresu. Tak wynika z kalkulatora płac przedsiębiorstwa, do którego dotarła agencja Reuters.

Pracownik rozważał pracę zdalną, ale zdecydował się nadal chodzić do biura – mimo dwugodzinnych dojazdów. "To tak wysoka obniżka wynagrodzenia, że redukuje podwyżkę ,jaką dostałem za mój ostatni awans. Nie po to ciężko pracowałem, aby awansować, by następnie doświadczyć cięcia pensji" – powiedział.