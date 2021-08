Ciekawe znalezisko w bazie Geekbench. Intel Alder Lake Core i7-12700 ujawniony

Warto jednak zaznaczyć, ze program miał problemy z odczytaniem informacji z płyty głównej. Jednakże Family 6 Model 151 pasuje do procesorów Intel Alder Lake. Wygląda, że Core i7-12700 oferowałby 8 rdzeni P-core bez rdzeni E-core, a więc mniej niż rzekomo wyposażony w 8 rdzeni P-core i 4 E-core Intel Core i7-12700K lub I9-12900K z 8 rdzeniami P-core i 8-E core. Taki stan rzeczy można wytłumaczyć na dwa sposoby. Albo oprogramowanie nie wykrywa poprawnie rdzeni architektury hybrydowej lub Intel inaczej różnicuje zwykłe procesory od serii K. Dotychczas jedyną różnicą były: podniesiony limit energetyczny, wyższe taktowanie oraz czasem lekkie zmiany w pamięci podręcznej.

Procesor działał z maksymalną częstotliwością 4789 MHz, a bazowe zegary wynosiły 2,1 GHz. Są to znane wartości dla rdzeni P-core więc możliwa jest też sytuacja, że rdzenie E-core zostały po prostu wyłączone. Daje to 1595 punktów w teście jednordzeniowym i 10170 w teście wielordzeniowym. Co ciekawe osiągnięty rezultat jednordzeniowy plasuje nowość trochę niżej niż starszy układ Core i7-11700 i konkurencyjne procesory AMD z serii 5000 (Vermeer). Warto tutaj zaznaczyć, że swoje przysłowiowe 3 grosze dorzuca pamięć RAM, której taktowanie i opóźnienia potrafią bardziej wpływać na wydajność niż podbijanie zegarów rdzenia.