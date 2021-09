Ciekawostka od Xiaomi. Premiera laptopa gamingowego Redmi G w Chinach

Laptopy rzecz jasna różnią się systemem chłodzenia, ponieważ w przypadku sztuki z RTX-em 3060 mamy do czynienia z układem składającym się z 5 ciepłowodów. Drugą kwestią są zasilacze, ponieważ wersji na RTX-e 3050 wystarczy ten o mocy 180 W, a do modelu z RTX-em 3060 dodawany jest 230-watowy.

Wariant z RTX-em 3050 i Core i5-11260H trafi do sprzedaży jutro w sugerowanej cenie detalicznej 5 699 juanów, czyli 880 USD. Model oparty na AMD Ryzen 7 5800H trafi do sprzedaży 28 września w cenie 6 999 juanów, co daje 1085 USD.