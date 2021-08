Ciekawostka z UserBenchmark. Laptop Gigabyte z procesorem Intel Alder Lake znaleziony

Jest to najprawdopodobniej następca modelu AORUS 17G YD. Z systemu nazewnictwa Gigabyte można też wywnioskować zastosowane GPU, ponieważ litera Y w przypadku ich sprzętów oznacza zastosowanie RTX-a 3080 od Nvidii.

Bardziej interesujący jest za to zastosowany procesor Intela, którym jest najprawdopodobniej jedna z niezapowiedzianych laptopowych jednostek serii Alder Lake-P. Układ jest raportowany jako mający 14 rdzeni oraz 20 wątków, ale najprawdopodobniej jest to wariant z 6 wydajnymi rdzeniami z obsługą wątków oraz 8 energooszczędnymi pozbawionymi HT. Nazwa nowego procesora nie jest znana, ale będzie to najpewniej następca Core i7-11800H więc można domniemywać, że nowość zostanie z czasem zaprezentowana jako i7-12700H lub 12800H.