Cios dla Apple. Unia Europejska chce wprowadzić jeden standard ładowarek.

Nie jest dużym zaskoczeniem, że jedną z firm, które zdecydowanie opierają się przed wprowadzeniem jednego standardu jest Apple. Dla giganta rezygnacja z portu Lighting wydaje się być krokiem nie do przeskoczenia. Sami klienci firmy mają też niejednoznaczną opinie w tym temacie. Część osób uważa rozwiązanie za dużo lepsze niż USB-C, które UE chce wprowadzić jako ujednolicenie we wszystkich smartfonach.

Co ciekawe, jak podaje Pocket-lint, póki co nie ma ostatecznego potwierdzenia, że to właśnie USB-C stanie się ogólnoeuropejskim standardem w urządzeniach mobilnych. Podaje jednak, że ponieważ port jest bardzo popularny i obecnie wykorzystują go prawie wszystkie sprzęty poza tymi od Apple, to nie będzie zaskakujący wybór. Dodatkowo byłoby to też dobre posunięcie z perspektywy użytkowników.