CryptoRom uderza w użytkowników iOS-a. Fałszywe aplikacje dystrybuowane są poprzez portale randkowe

Sposób działania oszustów jest bardzo prosty. Poprzez portale i aplikacje randkowe wyszukują kolejne ofiary, które następnie starają się namówić do zainstalowania jednego z programów pozornie służącego do inwestowania w kryptowaluty. O ile na początku, zdaniem badaczy, tego rodzaju kampanie były przeprowadzane głównie w Azji, tak coraz częściej można zauważyć podobny schemat działania także w Europie.

Co ważne, żadna z oszukanych osób, nie odzyskała swoich pieniędzy, jak wynika z doniesień zespołu. Jedna z ofiar podzieliła się adresem portfela kryptowalutowego, na który przekazała swoje pieniądze. Sophos postanowił go sprawdzić i odkrył, że do tej pory wysłano na niego ponad 1,39 miliona dolarów. To zaś najlepiej pokazuje, że oszustwa polegające na pozyskiwaniu zaufania ofiary, są wyjątkowo skuteczne.