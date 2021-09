Cyberbezpieczeństwo w Polsce. Za mało ludzi, za mało pieniędzy

W tym miejscu można przyjrzeć się wspomnianej wcześniej nowej jednostce Policji. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma zatrudniać około 1,8 tysiąca funkcjonariuszy. Każdy z nich może liczyć na stałe dodatki do wynagrodzenia wynoszące nawet od 70 do 130 procent przeciętnej wypłaty osoby zatrudnionej w Policji. Kiedy jednak porównać to z zarobkami na jakie mogą liczyć specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa w prywatnych przedsiębiorstwach nie sposób nie zauważyć, że nie są to zbyt kuszące pieniądze. To zaś prowadzi nas do drugiego problemu.