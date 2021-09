Czekasz na Radeona RX 6600? Znamy cenę

W sierpniu br. do sprzedaży trafił Radeon RX 6600 XT, a teraz przyszła pora na trochę wolniejszą wersję RX 6600. Podczas gdy wersja XT wykorzystuje rdzeń Navi 23 składający się z 32 bloków obliczeniowych CU, to w nowym modelu liczba bloków obliczeniowych CU spadła do 28. Daje to 1792 procesory strumieniowe, 112 jednostek TMU, 64 jednostki ROP oraz 28 jednostek RA dedykowanych technice śledzenia promieni.

Zmianie nie uległa 128-bitowa magistrala, czy 8 GB pamięci GDDR6 (16 Gbps). Wracając do dostępności to portugalski sklep wystawił Radeona RX 6600 w wersji Sapphire Pulse w cenie 589,90 EUR, co przy dzisiejszym kursie daje około 2712 zł. Druga oferta z Holandii dotycząca modelu MSI Radeon RX 6600 MECH 2X została wyceniona na 600,41 EUR (z podatkami).