Według wpisów w narzędziu do śledzenia problemów pierwsi użytkownicy Google Workspace zaczęli już w lutym otrzymywać komunikat o treści: "Przekroczono limit liczby elementów utworzonych przez to konto, niezależnie od tego czy zostały one przeniesione do kosza, czy nie". Dopiero w marcu komunikat został zaktualizowany i nadano mu brzmienie: "Błąd 403: To konto przekroczyło limit tworzenia 5 milionów elementów. Aby utworzyć więcej elementów, przenieś elementy do kosza i usuń je na zawsze". Co dla części płatnych użytkowników oznacza konieczność zlikwidowania kilku milionów plików, by zmieścić się w limicie.