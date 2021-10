Czy policja ma prawo odblokować twój telefon? To skomplikowane

Co zrobić, gdy policja nakazuje odblokowanie telefonu? Czy można odmówić wykonania tej czynności bez żadnych konsekwencji? Warto znać swoje prawa. Większość z nas prawdopodobnie nie chciałaby, aby prywatne dane ze smartfona trafiły w ręce osób trzecich. Dziennikarze serwisu WP Tech zwrócili się do prawników w celu wyjaśnienia naszych praw w takiej sytuacji.

- Na tak ogólne pytanie nie ma krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi. W największym skrócie można powiedzieć, że jednym z podstawowych elementów zasady prawa do obrony i jednym z fundamentów rzetelnego procesu karnego jest zakaz zmuszania kogokolwiek do dostarczania dowodów na swoją niekorzyść - mówi prof. dr hab. Szymon Pawelec z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli więc chodzi o ten aspekt, policja nie może nikogo zmusić do odblokowania telefonu. Jest to przypadek podobny, do próby zmuszenia obywatela do złożenia zeznań na własną niekorzyść.