dBpoweramp Music Converter (dMC) 17.2

27.12.2014 07:10 • Recenzja do wersji R15.1

Program jest lekki, szybki, prosty w obsłudze, oferujący potężny zestaw funkcji przy niskich wymaganiach sprzętowych.

Z tym softem zetknąłem się ponad 10 lat temu, wówczas do wersji 10.1 program był całkowicie darmowy, ale już wtedy wysoce funkcjonalny, do dzisiaj nieznacznie zmienił się interfejs i dołożono kilka spraw. Wyprzedził wiele innych i zdecydowanie jest w czołówce.

Program, poza plikami MP3 i WAV obsługuje sporo więcej formatów, konwertuje także między innymi z i do WMA i CDA, Ogg, AAC, Monkey's Audio, FLAC itd. a pakiet kodeków poszerza listę.

Jego możliwości nie kończą się na stereo i do wykreowania jest jakość wyższa niż standardowa studyjna, raczej rzadko się przyda, ale jest.

Bez żalu można zrezygnować z innych o podobnym przeznaczenie na rzecz tego gdyż bez problemu je zastąpi. Samodzielnie jest w pełni wystarczający do wielu zadań wykonywanych na plikach muzycznych poza edycją.

Możliwość uruchamiania programu z menu kontekstowego sprawia, że jest on tym bardziej przyjazny, w takim scenariuszu po zaznaczeniu pliku muzycznego wyświetla najistotniejsze a nawet w sumie, to dość szczegółowe informacje na temat tegoż.

Co do niektórych innych funkcji to np. oferuje zmianę nazwy konwertowanego pliku, obsługuje tagi, daje również opcjonalnie możliwość skasowania plików wyjściowych po skonwertowaniu.

Dla przeciętnego użytkownika wystarczająco sprawdzi się na ustawieniach domyślnych. Wybór formatu wyjściowego ogranicza się do zaznaczenia takiego na rozwijanej liście a ustawienie bitrate do przesunięcia suwaka po skali, z możliwością w opcjach zaawansowanych szerszego wyboru asortymentu.

Konwertuje i zgrywa z dowolnego miejsca, w dowolne wskazane, nominalnie na domyślnych ustawieniach jest bardzo szybki i zazwyczaj te są wystarczające w większości przypadków.

Przy zgrywaniu plików z porysowanych uszkodzonych płyt może sprawdzić się nieco gorzej, nie posiada opcji korekcji czy naprawy pliku jak np. poniekąd Nero czy darmowy EAC, który był jakby dedykowany do tego rodzaju zadań (swoją drogą szkoda, że ten drugi zniknął z DP) jednak możliwość zdefiniowania szybkości zgrywanego materiału, a także wysokiej dokładności, normalizowania poziomu głośności itd. to także nie mało a jest tego jeszcze sporo więcej.

Możliwość pobrania informacji na temat albumu z sieci wiele osób może uznać za dodatkowy plus.

Nie zgrzyta, nie zawiesza się, niczego nie psuje. Wykonuje precyzyjnie wszystko do czego został stworzony, urokliwe ikonki w postaci miniaturki kolumny i płytki z nutką urokliwymi są. Zakup programu zdecydowanie nie będzie inwestycją chybioną, łatwo się do niego przyzwyczaić i trudno się z nim pożegnać jak przy niewielu a to dlatego, że to po prostu cudo soft.