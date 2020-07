Bezprzewodowe słuchawki dla każdego czyli o JBL Endurance PEAK słów kilka

Nadszedł czas na zmiany, dlatego po krótkich przemyśleniach zdecydowałem się na zakup swoich pierwszych bezprzewodowych słuchawek. Wybór padł na model Endurance PEAK od firmy JBL. W teorii jest to modela zaprojektowany z myślą o ludziach aktywnych, wodoodporny z długim czasem pracy na baterii (uwzględniając etui ładujące).

Krótko o specyfikacji

W zestawie dostajemy słuchawki w etui ładującym, 3 komplety nakładek oraz krótki kabel MicroUSB. Czas ładowania to ok. 2 godziny, natomiast czas pracy z uwzględnieniem etui to ok 28 godzin słuchania muzyki.

Wygląd i ergonomia

Słuchawki mają konstrukcję dokanałową z mocowaniem za ucho przy użyciu elastycznego pałąka. Jest to technologia PowerHook która odpowiada także za szybkie włączanie i wyłączanie słuchawek. Odgięcie elastycznego haczyka sprawia ze słuchawka uruchamia się i jest gotowa do użycia, analogicznie tuż po zdjęciu następuje wyłączenie słuchawki.

Model Endurance Peak to małe i zgrabne słuchawki które wygodnie leżą w uszach. W zestawie mamy 3 rodzaje końcówek dokanałowych więc każdy znajdzie coś dla siebie. Muszę przyznać ze przed zakupem miałem pewne obawy. Przekonał mnie jednak haczyk jako dodatkowe zabezpieczenie podczas np. biegania. Słuchawki są na tyle wygodne że zdarza mi się zapominać ze mam je w ogóle na uszach.

Etui ładujące

Do ładowania i przechowywania słuchawek producent dostarcza etui ładujące. Pełni ono zatem funkcje power banka, który ładuje nasze słuchawki gdy te nie są używane. Rozmiarowo etui jest grube i czuć je w kieszeni spodni, jest grubsze niż portfel czy paczka chusteczek. No ale, zawsze możemy schować je do plecaka. Dostępne na etui 4 diody informują o poziome naładowania etui i słuchawek.

Czas pracy na baterii

Na rynku dostępnych jest wiele bezprzewodowych słuchawek z różną pojemnością akumulatora. Zakupiony przeze mnie model zapewnia do 4 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki i do 28 godzin z użyciem etui ładującego. Dodatkowo mamy możliwość korzystania tylko z jednej słuchawki, gdy druga aktualnie się ładuje, a także możemy chwilę odczekać bo już 10 minut ładowania umożliwia słuchanie przez kolejną godzinę.

Tyle w teorii, w praktyce bywa różnie. A ponieważ nie mogę pozwolić aby zabrakło mi ulubionej muzyki w drodze do pracy, zawsze ładuję etui na czas. Tym oto sposobem przy ok. 90 minutach słuchania każdego dnia etui ładuję raz 2 tygodnie.

Wodoodporność

Producent zapewnia że obudowa w klasie IPX7 sprawia, że użytkowanie słuchawek jest możliwe w trakcie uprawiania każdego sportu czy warunków pogodowych. Ja swój model przetestowałem jak na razie tylko przy długich spacerach i bieganiu. Kilka razy złapał mnie deszcz, jednak słuchawki nie były zbyt mokre, pełnych testów zanurzeniowych w wodzie nie przeprowadziłem. Ale jak zapewnia producent, krótkie zanurzenie nie uszkodzi słuchawek.

Sterowanie

Główną słuchawką do użytku i sterowania jest ta noszona na prawym uchu. Dlatego jeżeli z jakiś powodów chcemy skorzystać tylko z jednej słuchawki musi to być własnie prawa. Odpowiada ona za odbieranie połączeń, zatrzymywanie czy zmianę utworów oraz regulacje głośności. Jest to obrazowo zaznaczone także na etui czy samych słuchawkach. Przyciski na słuchawkach są dotykowe.

Jakość dźwięku

Jeżeli chodzi o konkretnie ten model to jakość jest dobra, zarówno w wysokich jak i niskich tonach. Szumy są znikome, poziom głośności dla mnie wystarczający. Dźwięk jest czysty, bas wyrazisty. Choć oczywiście nie mogę porównać tego modelu z innymi w tej półce cenowej. Mikrofon przy rozmowach telefonicznych pozostawia trochę do życzenia no ale nie można mieć wszystkiego. Tak samo kabel ładujący, to chyba największy minus tego zestawu: jest on po prostu strasznie krótki.

Cena

JBL Endurance Peak nie jest nowym modelem na rynku, aktualnie słuchawki możemy nabyć już za ok. 400 zł. w popularnych marketach z elektroniką.

Słowem podsumowania: słuchawki spełniają moje oczekiwania, wygodnie leżą w uszach, zapewniając komfort użytkowania. Sterowanie intuicyjne i łatwe do zapamiętania. Wydajny akumulator i power bank sprawia że nie musimy często myśleć o ich ładowaniu. Etui trochę za duże, kabel trochę za mały. Stosunek ceny do jakości: zadowalający.