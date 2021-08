Debian 11 bullseye dostępny w wersji stabilnej. Wsparcie do 2026 roku

Debian 11 to pierwsza dystrybucja ze wsparciem systemu plików exFAT, korzystająca z niego domyślnie przy montowaniu napędów wykorzystujących ten system oraz zawierająca narzędzia do jego tworzenia i diagnostyki. Dodano też wsparcie dla protokołu IPP-over-USB do bezsterownikowego drukowania i skanowania, znacząco ułatwiając życie użytkownikom nowoczesnych drukarek.