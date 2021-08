Decyzja UODO podtrzymana. SGGW zapłaci karę za naruszenie ochrony danych osobowych

W listopadzie 2019 roku doszło do kradzieży prywatnego laptopa pracownika uczelni, na którym zostały zapisane dane osobowe kandydatów na studia, w tym numery PESEL, seria i numery dowodów osobistych, adresy zamieszkania itp. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacje Urzędu Ochrony Danych Osobowych "późniejsza kontrola, jak i postępowanie administracyjne UODO wykazało nieprawidłowości po stronie administratora danych, co skończyło się nałożeniem kary pieniężnej". Jej wysokość to 50 tys. złotych.