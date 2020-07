Monitory - lista 300 modeli 22-49" z parametrami | polecane | od 450zł do 18K zł

Indeks monitorów - lipiec/sierpień 2020 by deton24

O tym jak odczytywać oznaczenia parametrów FreeSync:

AMD FreeSync: gwarancja braku rwania obrazu, gwarancja niskich opóźnień.

AMD FreeSync Premium: monitory z takim oznaczeniem mają odświeżanie co najmniej 120 Hz dla rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, gwarancja niskich opóźnień, wymóg obsługi techniki LFC.

AMD FreeSync Premium Pro: monitory z takim oznaczeniem mają odświeżanie co najmniej 120 Hz dla rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, gwarancja niskich opóźnień w materiałach SDR i HDR, wymóg obsługi techniki LFC, obsługa HDR potwierdzona certyfikacją dla kolorów i poziomu jasności.

- Przed wprowadzeniem tej klasyfikacji obowiązywało jeszcze oznaczenie FreeSync 2 HDR wyróżniające lepsze monitory z FreeSync.

- DisplayPort (DP) jest potrzebny do działania FreeSync na kartach NVIDII od serii 1XXX i wzwyż (na wcześniejszych brak DP 1.2a).

Lista pod kątem działania FreeSync na NVIDII, przedział częstotliwości działania FreeSync:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ej9mOe5NamLldpfyFfXrqvLMZP-aG2...

Czasem też informacje nt. G-Sync Compatible znajdują się na displayspecifications.com jak i więcej szczegółów dot. specyfikacji, np. dotyczących panelu.

Dla dodatkowego potwierdzenia polecam czytać opinie danego modelu, aby się upewnić o działaniu G-Sync Compatible dla innych monitorów z FreeSync, które nie mają oznaczenia G0Sync Compatible. Najczęściej pomocnym jest reddit i opinie pod popularnymi sklepami internetowymi.

- W niektórych monitorach używająć CRU można manualnie obniżyć próg częstotliwości działania FreeSync.

- FreeSync po HDMI działa na niektórych monitorach i/lub na kablu DVI-HDMI. Może być wymagane użycie AMD/ATI Pixel Clock Patcher (Atikmdag Patcher).

Wyjątkowo G-Sync Compatible działa też po HDMI na serii 16xx i 2xxx na odpowiednich monitorach/TV z VRR (np. LG OLED B9, E9, C9 po aktualizacji. Dokładna lista. Ostatnio FreeSync Premium dostały modele GX i CX, a później mają dostać też BX i ZX).

- Jeśli nasza karta posiada jedynie DVI-D, przy 144Hz możemy uzykać tylko rozdzielczość FHD.

- Technologie Low Blue Light - obniżania światła niebieskiego, działają na podobnej zasadzie jak Flux, podczas gdy to drugie oferuje dodatkowo adaptację temperatury barwowej w oparciu o podaną szerokość geograficzną i położenie słońca, ogólnie działa lepiej.

- Technologię Flicker Free mogą posiadać również monitory, które się nią nie reklamują. Szczególnie starsze monitory z wyższej półki. Czy ekran migocze, tudzież w jakim stopniu, możemy sprawdzić włączając aplikację aparatu naszego smartfona, i ustawiająć go w odległości ok. 40 cm od monitora.

- Jeśli chodzi o narzut rozdzielczości 3440x1440 w 21:9 względem 4K 16:9, to ten pierwszy jest zdecydowanie niższy, i oscyluje w okolicach QHD 16:9.

- W kwestii VA vs IPS, to że należy zwrócić uwagę, że część tych pierwszych potrafi smużyć w grach (ghosting) , również te 144Hz, choć rzadziej, do tego miewają wyższy czas reakcji, co po przesiadce z IPS potrafi robić różnicę, zwłaszcza TN.

Przy wyborze monitora warto zwrócić uwagę na:

- BLB (backlight bleeding), IPS Glow, Clouding (ogólnie problemy z podświetleniem matrycy na ciemnym tle), winietowanie (boczne krawędzie są wyraźnie ciemniejsze - tyczy się w zasadzie tylko niezakrzywionych 32") - ale w różnym stopniu bywają to wady akceptowalne, choć w granicach rozsądku i preferencji. Cechy te zależą od danego modelu lub danej sztuki lub obu.

Odnośnie czasu reakcji, warto sobie przypomnieć, że nie warto patrzeć na czasy podawane w specyfikacjach producentów, które są mierzone w bardzo różny sposób (głównie GTG, ale ostatnio też mniejsze MPRT, przez co powstaje zamieszanie), ale że najbardziej miarodajne są te zmierzone przez niezależnych recenzentów.

Ostatnie jeszcze kryterium - gamut: - sRGB: powszechny standard, którego przestrzeń barwowa obejmuje wyświetlaną w sieci i na zdjęciach - AdobeRGB: poszerzony gamut o większej przestrzeni barwowej, używany np. w druku - DCI: standard używany powszechnie w filmach kinowych - Rec.2020 (BT.2020): jako część standardu 4K (odpowiednik dawnego Rec.709 w HDTV).

. Posiadanie monitora o poszerzonym gamucie nie wyklucza całkowicie możliwości obróbki zdjęć w trybie sRGB. W uproszczeniu może wystarczyć wybranie jedynie odpowiedniego ustawienia sRGB w monitorze.

- Tanie monitory TN w 2020 to "abominacja" choć najlepsze są w stanie barwowo w sRGB dorównać lepszym matrycom z niższej półki. Oczywiście VA i pochodne będzie to zazwyczaj najlepsza czerń na tle konkurencji, choć IPS będzie sensownym kompromisem pod względem czasu reakcji i na ogół rzadszego smużenia. Szybkie TN 240Hz może się okazać nadal bezkompromisowym wyjściem dla graczy stawiających na eSport i szybkie FPSy, choć wg. badań najwyższy uzysk w przełożeniu na wynik w grach osiągany jest na 144Hz.

- "21:9 - zapewniam Pana że w tej kategorii monitorów cokolwiek poniżej 34 cali nie ma sensu. Bo jak się spojrzy na fizyczny rozmiar, a nie na przekątną, to okazuje się że te monitory mają bardzo niskie matryce i korzystanie z nich jest niezbyt wygodne." aczkolwiek do samych gier mogą się sprawdzać

- "większość monitorów nie pozwala nawet zmienić temperatury barwowej w trybie HDR, a najczęściej monitory mają wtedy ok. 8000 K, innymi słowy wszystko jest niebieskie i do d... taki HDR." Od razu uprzedzam, flux ponoć nie chce działać w trybie HDR, nie wiem jak regulacja kolorów w panelu sterownika.

- Narósł też pewien stopień krytyki monitorów z HDR 400, podczas gdy HDR 600, a zwłaszcza 1000 jest obecnie droga mniejszość.

- Zdjęcia porównawcze monitorów 16:9 vs 21:9 vs 32:9 - 12 3 4 | 5 6 7 8 9

- Strona wizualizacyjna dowolne proporcje i przekątne monitorów obok ksiebie: http://www.displaywars.com/

Proszę o dzielenie się informacjami nt. poniższych modeli, a także sugestiami o dodaniu nowych

Do 1000 zł

22" FHD

Benq GW2283 - 60Hz, IPS, 6 bit+FRC, brak FS i DP

Benq GW2270H - 60Hz, AMVA+, panel pełne 8 bit, czerń lepsza niż w innych VA, smużenie, brak FS i DP. Słabo dostępny. Podobne modele GW2270HM, GW2270HE.

Acer SA220QABI - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP

AOC 22V2Q - IPS, 75Hz, FreeSync, DisplayPort, bardzo cienkie ramki

Acer Nitro QG221QBII - VA, 75Hz, FreeSync, brak DP, 450 zł

Acer Nitro VG2290Q - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP, 500 zł





24" FHD niezakrzywione

LG 24MP59G-P - IPS, 75Hz, FreeSync, DP, swego czasu często polecany. “Ten model lubi mieć jasne pionowe pasy na kolorach, więc najlepiej sprawdzić od razu po kupnie”. "za tą cenę, kompletnie mi to nie przeszkadzało, z normalnej odległości jest to niemal niewidoczne i nie zwraca się na nie uwagi." Jest to mały kompromis. "ja przerobiłem 2szt i dałem spokój." Duży śr. błąd delta E 2000 ~4.80. Optymalizacja ciemnych scen.

Acer B247YBMIPRX - IPS, 75Hz, FreeSync (48-75Hz), DP, pivot. "Gsync działa znakomicie po Display Porcie" na bokach widać jaśniejszą poświatę, ale ludziom nie przeszkadza, (bo widać to głównie jak się patrzy pod kątem) jakość podświetlenia na czarnym tle idealna nie jest, ale nie przeszkadza.

AOC 24G2U5 - IPS, 75Hz, FreeSync, DP, 6 bit+FRC, ta sama matryca co 24G2U, ale mogą się pojawić różnice w kolorach żółci. Srebrzenie. Nie skarżono się na istniejący poziom nierówności podświetlenia. Nie aktualizować monitora, bo będzie miał problemy z wybudzaniem po DP.

AOC 24V2Q - bezramkowy IPS, FreeSync, 75Hz, DisplayPort, posiada Flicker free ze sterowaniem DC, czasem trafiają się sztuki z nierównomiernym podświetleniem, są najważniejsze opcje do zmiany obrazu i jego korekcji, poprawne kolory, średnia delta E 4,06. Jest recenzja w PL. "problem z pionowymi paskami jak LG 24MP59G-P"? (podobno znikają przy 50Hz).

BenQ GW2470H - AMVA+, 60Hz, 8 bit, brak FS i DP, smużenie. "piękna i głęboka czerń" nawet flagowy LG 32GK850G-B na VA miał takiej nie mieć. Ogólnie mala ilość jest tych monitorów na AMVA+. Mało, albo wcale niedostępny. Podobne modele GW2470HM, GW2470HE.

iiyama X2483HSU-B2 - AMVA, 8 bit, 60Hz, smuży, trochę da się regulować w overdrive, jest też rewizja B3, 600 zł

Samsung LS24F350FHUXEN - najtańsze PLS (prawdopodobnie mniej srebrzenia od IPS) FreeSync, 60Hz (podkręcalne do 75Hz), brak DisplayPort. Konkurencyjny śr. błąd DE 2000 ~2.59. ~450 zł.

Samsung S24E650PL - jest gorszy - ma 6bit+FRC zamiast pełnych 8 bit jak wyżej, oba to 60Hz.

Samsung S24F354FHUX - PLS, FreeSync, 60Hz, brak DP, 8 bit (bodaj, słabe źródło informacji) (Magic Upscale, opt. kontrastu/ciemnych scen)

Samsung S24R350FHUX - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP, nowszy model, następca powyższego (wariant 27" na 05.02.20 jeszcze w PL niedostępny).

LG 24MK600M-B - IPS, 60Hz, FreeSync, brak DP

Acer Nitro VG240Ybmiix - IPS, 75 Hz, FreeSync, brak DP, wąskie ramki “ma tragiczny czas reakcji pikseli, smuży jak IPS z 2010 roku ("jak matryca VA"), do tego ma spory Input Lag” "Używałem oba te monitory obok siebie. LG 24MP59 nie ma najszybszej matrycy, ale gra się przyjemnie"

Acer Nitro VG240Y smuży o wiele gorzej (szczególnie jasny tekst na ciemnym tle), do tego ma większy input lag, co przekłada się na zauważalnie gorsze "doświadczenie" z giercowania."

Acer Nitro RG240Ybmiix - IPS, 75 Hz, FreeSync, brak DP

BenQ GW2480 - IPS, 60Hz. Ani to kolorów nie ma dobrych, ani dobrego czasu reakcji. Jest recenzja w PL.

Philips 245C7QJSB - 60Hz, IPS - szerokie pokrycie Adobe RGB/DCI P3 z 24” w tej cenie

Philips 241B8QJEB - 60Hz, IPS - gorsze pokrycie, ale lepsza wierność kolorów, jasność, pivot wraz z wychylaniem

Philips 246E9QJAB - 75Hz, IPS, FreeSync, DisplayPort, 6bit+FRC, szeroki gamut "BLB gwarantowane. Mam trzeci egzemplarz tego modelu i każdy miał/ma BLB."

Philips 243V7QDAB/00 - 75Hz, IPS, 6bit+FRC, brak FreeSync/DP

Acer Nitro QG241Ybii - VA, 75Hz, FreeSync, brak DP, w grach trochę smuży

iiyama ProLite X2474HS - 75Hz, VA, "smuży jak diabli"

iiyama XUB2493HS-B1 - IPS, 60Hz, wyraźne smużenie w grach, funkcja overdrive powoduje artefakty, pivot

iiyama XUB2492HSU-B1 - IPS, 60 Hz, "smużenie jest okropne nawet w grach wolnych jak Wiedźmin 2. O FPS'ach możecie zapomnieć, obraz pływa"

Dell P2419H - IPS (6 bit+FRC), 60Hz, brak HDR/FS, następca następcą P2417H z lepszą matrycą, 660 zł

Dell U2419H - IPS (6 bit+FRC), 60Hz, brak HDR/FS, regulacja wys., pochylenia, obrotu, 850 zł

Dell S2419HM - IPS (6 bit+FRC), 60Hz, HDR600, brak DP, FS, regulacja kąta pochylenia, 929 zł

Dell U2415- IPS (6 bit+FRC), 60Hz, 16:10, brak FS, regulacja kąta pochylenia, wys., obrotu, 929 zł

Zakrzywione FHD 24"

Philips 248E9QHSB/00 - zakrzywione VA, 1500R, 75Hz, FreeSync, brak DP, poszerzony gamut, 489 zł

Samsung C24F390FHUX / LC24F390FHUXEN - zakrzywione VA, 1800R, 60Hz, FreeSync, brak DP, 500 zł

MSI OPTIX G241VC - zakrzywione VA, 1800R, 75Hz, poszerzony gamut kolorów

AOC G2590VXQ - TN, 75Hz, DP, FreeSync (od 30Hz - LFC)

Iiyama G-Master G2530HSU - TN, 75Hz, DP, FreeSync (?)





Niezakrzywione 24” 144Hz, FHD

Acer KG241QPBIIP - TN, 144Hz, DP, FreeSync, niski czas reakcji, ponoć dobre kolorki jak na TN, 700 zł

LG 24GL600F-B - TN, 144Hz, DP, FreeSync

LG 24GM79G - TN, 144Hz, FHD, DP, FreeSync, ponoć lepsze kolory od tego wyżej, 800 zł

HP 25Mx - TN, 144Hz, DP, FreeSync

AOC G2460PF - TN, 144Hz, DP, FreeSync (od 35Hz), 3,6ms SMTT 2.0

LG 24GL600F-B - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 800 zł

Acer XF240HBMJDPR - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 850 zł

AOC G2590FX - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 800 zł

Dell S2419HGF - TN, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible) 800 zł (mało dostępny)

HP 24x - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 800 zł / HP 25X --|- bez głośników 1159 zł

Acer XF240QPBIIPR - TN, 144Hz, DP, FreeSync ~900 zł (mało dostępny)

iiyama GB2560HSU-B1 - TN, 144Hz, DP, FreeSync (od 40Hz) 1000 zł

ViewSonic XG2401 - TN, 144Hz, DP, FreeSync 1000 zł

ASUS VG248QG - TN, 165Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible) 1000 zł

ASUS VG258Q - TN, 165Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), problem z vertival scan lines przy dynamicznym obrazie (?) 1000 zł

MSI Optix G241 - IPS (6 bit+FRC), 144Hz, FreeSync, DP, 800 zł

ASUS VP249QGR - IPS (6 bit+FRC), 144Hz, FreeSync, DP, 859 zł

AOC 24G2U / 24G2U/BK - IPS (6 bit+FRC), 144Hz, FreeSync, DP, (ludzie zwłaszcza z nadwrażliwością oczu się skarżą, choć nie wszyscy, niektórzy się przyzwyczajają, czy obniżają jasność (min. 90 nitów, dość dużo) ogólnie to też wina FRC czy szerokiego gamutu 126% RGB, Acer VG240YP ma 100%) pivot, reg. wysokości ~800-900 zł (wersja BK w proshop.pl to wysyłka z Danii) za 1200 zł na Allegro np. wersja 27" jest też. Na Labie jest recenzja. Wbrew specyfikacji, osiągnął kontrast prawie 1500:1, co jest wyróżniającym się wynikiem jak na IPS w tej cenie. Wersja BK ma tą samą specyfikację. Jak wiele IPS, również cierpi na srebrzenie. 950 zł

Acer Nitro VG240YP - IPS (6bit+FRC), 144Hz, DP, FreeSync, niska nóżka, działa G-Sync Compatible. Ta sama matryca co 24G2. 900 zł

ASUS VG249Q - IPS (6bit+FRC), 144Hz, DP, FreeSync, matryca z 24G2U, W G-Sync compatible może się zdarzać problem z wygaszaniem ekranu w niektórych grach. Fix w CRU. "I had a 24G2U, and i prefer the VG249Q." "I dont have any backlight bleed, and ips glow is minimal. It disappear if you put some distance." 1000 zł.

Niezakrzywione 27" 144Hz FHD

Acer ED273Awidpx - VA (6bit+FRC), 144Hz, DP, FreeSync, 1000 zł

LG 27GL63T-B - IPS, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR10 1050 zł

aoc 24g2u, viewsonic xg2405, asus vg249q, msi optix g241 to prawdopodobnie ta sama matryca firmy Panda





Zakrzywione 24" 144Hz

AOC C24G1 - VA (mat.), 1500R, 144Hz, DisplayPort, FreeSync, 800 zł. Problem uciążliwego popiskiwania dołu odbudowy (nie wiem czy częsty). Możliwe problemy z nierównomiernym podświetleniem matrycy. Efekt tzw. kaszki "dla mnie efekt kaszki niedopuszczalny i wolałbym IPSa z gorszą czernią ale zdania są podzielone".

Samsung C24RG50FQUX / C24RG50FQUXEN - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, Quantum Dot, 700 zł

Acer ED242QR / ED242QRAbidpx - zakrzywione 144Hz, 1800R, VA, FreeSync, działa z G-Sync, ale migocze wtedy w niektórych grach przy dużych wahaniach FPS. Tu jest workaround na to 630-750 zł

Samsung LC24FG73FQUXEN / C24FG73FQUXEN - zakrzywione VA, 1800R, 1ms, 144Hz, FreeSync (od 70Hz), Quantum Dot, 1000 zł "Na Freesync ani smużenia ani overshootu w dowolnych, szybkich grach, jedynie delikatny overshoot się pojawia przy przewijaniu tekstu na białym tle. Plus fabryczna kalibracja leci strasznie ku czerwieni i trzeba ręcznie poprawiać." Pozytywne opinie. Przyjazny dla wzroku (choć są też opinie dokładnie odwrotne, a nawet, że to PWM). Potrafi się mocno nagrzewać, i przy dużych zmianach temperatury może to prowadzić do pęknięcia ramki (nie wiem jak powszechny problem). Długo się wybudza. W porównaniu do AOC G2590PX czy iiyama GB2760QSU, wygrywa z nimi pod względem kolorów czy czerni, choć nie jest tak szybki. Z czerni zadowoleni są głównie ludzie po przesiadce z TN. Rekomendacja PClab z 2018. Zwykły "LC24FG73F" bodaj jest gorszym modelem. Nie znam też różnic w modelu bez L.

MSI Optix G24C4 - zakrzywiony VA, 1500R, 144Hz, DP, FreeSync Premium





Niezakrzywione 27” FHD

Samsung LS27F350FHUXEN - PLS, FreeSync, 60Hz, 8 bit, brak DP

Samsung LS27F358FWUXEN - PLS, FreeSync, 60Hz, 8 bit (bodaj, słabe źródło informacji), jest DP, 589 zł

Philips 276E9QJAB/00 - IPS, 8 bit, 75Hz, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 630 zł

Philips 273V7QDAB/00 - IPS, 60Hz, 75Hz, brak FreeSync, 630 zł

Samsung S27R350FHUX - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP, 800 zł

Acer Nitro QG271BII - VA, 75Hz, FreeSync, brak DP, 700 zł

LG 27MK430H-B - IPS, 60Hz, FreeSync, brak DP, 8 bit, 719 zł

iiyama X2783HSU-B3 - AMVA+, 75Hz, brak FreeSync, wersja 27"/B3 pozbawiona co najmniej części problemów z ghostingiem typowych dla modelu B2, i VA (zwłaszcza jeśli to nie jakiś udany zakrzywiony Samsung), ale nie wszyscy trawią takie PPI, 750 zł

AOC I2781FH - IPS, 60Hz, brak FreeSync/DP

AOC 27G2U5 - IPS, 75Hz, FreeSync, DP. Potwierdzone działanie G-Sync Compatible. 900 zł.

Benq EW277HDR - VA, 60Hz, HDR, brak FreeSync. Sporo ludzi na PClab go chwaliło za jakość obrazu. 859 zł

BenQ EW2780 - IPS, 60Hz, HDR. Ani kolorów, ani czasu reakcji nie ma dobrego. W PL jest recenzja wariantu 24.

LC-Power LC-M27-FHD-144-C - 144Hz, FreeSync, DP ale to VA ponoć typowo dla tych matryc smużące w "kontrastowych scenach" 900-1000 zł

AOC 27G2U / 27G2U/BK - IPS, 144Hz, FreeSync, DP 1000 zł

AOC 27B1H, Philips 273V7QDSB, Acer SA270ABI, Philips 273V7QSB mają panele 6 bit + FRC, nie zwykłe 8 bit

Zakrzywione 27" FHD

Philips 278E9QJAB/00 - zakrzywione VA, 1800R, 60Hz, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 700 zł

Philips 278E8QJAB/00 - zakrzywione VA, 1800R, 75Hz FreeSync, DisplayPort, (źr. PClab/Philips), jeszcze szersze pokrycie niż QJSB

Samsung C27F396FHU - zakrzywione VA, 1800R, 60 Hz, bardzo konkurencyjny śr. błąd DE 2000 ~1.75 wręcz na poziomie monitorów pro.

AOC C27G1 - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, DisplayPort, FreeSync

MSI Optix G27C4 - zakrzywione VA, 1800R, 165Hz, DP, FreeSync





QHD/4K

Philips 245E1S/0 - 75Hz, QHD, IPS, DisplayPort, szeroki gamut ~120% sRGB, 62cd-274cd. Wąskie ramki. "kontrast 1075:1 (tyle zmierzyłem kolorymetrem przy wysokiej precyzji pomiaru i co ważne jest to kontrast uzyskany po kalibracji do 6500K ... bez kalibracji byłby nieco wyższy, pewnie ponad 1100:1)" ~700 zł

Acer K272HULDbmidpx - IPS, QHD, 60Hz. Jest recenzja w PL, 840 zł/+

Philips 275E1S/00 - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 830 zł

AOC Q3279VWF - QHD, AMVA, 75Hz, FreeSync, DP, 800 zł (wariant

AOC Q3279VWFD8 - na IPS nie będzie miał aż takich tendencji do smużenia, ~870 zł)

Acer Nitro VG240YU / VG0 - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync (w zakresie 48-75, w CRU da się zejść do 30Hz), DP, działa G-Sync Compatible "matryca do najszybszych nie należy, ale dramatu też nie ma." 850 zł

Acer VG240YUBMIIPX - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync, DP,

AOC Q27P1 - zakrzywiony, 1500R, QHD, IPS, 60Hz, brak FreeSync/DP, 1000 zł

Samsung LU28E590DS - 4K, 60Hz, TN, ~1000 zł

AOC G2868PQU - 4K, 60Hz, TN, DP, FreeSync, 1000 zł

Philips 276E8VJSB/00 - tani 27" IPS 4K, 60Hz, poszerzony gamut, ~1000 zł

21:9

LG 29WK500-P - IPS, 60Hz, 2560x1080, FreeSync, brak DP, 800 zł

LG 25UM58 - IPS, 60Hz, 2560x1080, FreeSync po aktualizacji firmware, brak DP/HDR, nie wszystkim działa 75Hz 800 zł

LG 29WK600-W - IPS, 60Hz, 2560x1080, HDR, SR>HDR, DP, FreeSync ~1000 zł





32” FHD

Philips 323E7QDAB/00 - IPS, 60Hz (brak FS i DP), 880 zł, w promocji nawet 640 zł

HP 32s - IPS, 60Hz (brak FS i DP), 840 zł

LG 32ML600M - IPS, HDR, 75Hz, Free Sync (brak DP), 1000 zł

Acer EB321HQUCBIDPX - IPS, 60Hz, DP, brak FreeSync

Philips 328E8QJAB5/00 - j.w., szeroki gamut, 825 zł

Philips 328E9QJAB/00 - j.w.

Philips 322E1C/00 - zakrzywione VA, 1800R, 75Hz, 800 zł

AOC C32G1 - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, DisplayPort, FreeSync "zauważalne podświetlenie białych diod na krawędziach ekranu podczas oglądania filmów" niektórzy nawet nie narzekają na jakość czcionek

iiyama G3266HS-B1 - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, FreeSync, DP "przez chwilę posiadłem BenQ EX3200R, ale iiyama bije go 2 razy pod względem jakości obrazu" [niedostępny]





Powyżej 1000 zł

Polecane by Krisol

Zakrzywione

- MSI Optix MAG271C - VA, FHD, 144 Hz, FreeSync (Premium), DP, szerszy gamut kolorów, 1800R

- Samsung C27H711QEUX - VA, QHD, 60-75Hz, DP, FreeSync, Quantum Dot, 1800R

Poza tym bez jakoś dużo lepszego obrazu, przynajmniej na papierze:

- AOC C27G1 VA, FHD, 144 Hz, FreeSync, DP, 1800R (był już wyżej)

- Samsung C27JG50QQUX - VA, QHD, 144Hz, brak FreeSync/G-Sync, 1800R

- AOC AGON AG272FCX6 - MVA, FHD, 165 Hz, FreeSync, DP, rozj. ciemnych scen

- MSI Optix MAG271CQR - VA, QHD, 144 Hz, FreeSync, DP, 1800R

- MSI Optix MAG271CR - VA, FHD, 144 Hz, FreeSync, DP, 1800R "miałem 27G2U i sprzedałem go bo jakość obrazu była na prawdę marna. Najbardziej wkurzał mnie widoczny BLB, słaby kontrast, niska jasność i bardzo słabe kąty widzenia jak na IPS. [...] Teraz mam MSI Optix MAG271CR i jest na prawdę OK.

- Philips 325E1C/00 - VA, 75Hz, QHD, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

- Philips 328E9FJAB/00 - VA, 75Hz, QHD, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Niezakrzywione

- Samsung S27R750QEUX - VA, QHD, 144 Hz (120Hz?), DP, FreeSync (po wgraniu aktualizacji), "Jak na matrycę VA czas reakcji bardzo dobry, bez zauważalnego smużenia (przynajmniej w 60 Hz). "sensowne pokrycie kolorów" 1500 zł

(z listy Krisola na samym dole:)

- Dell U2518D - QHD, IPS, HDR, 60Hz, DP, brak FS "BLB mniej upierdliwe niż się spodziewałam, choć występuje."

- BenQ PD2500Q - QHD, IPS, 60Hz, DP, brak FS, HUB USB

- Philips 276C8/00 - QHD, IPS, 75Hz, HDR, FreeSync, brak DP, poszerzony gamut kolorów

- Philips 278E1A/00 - 4K, IPS, 60Hz, DP, brak FreeSync, poszerzony gamut kolorów, 1200 zł

- Philips 328P6AUBREB/00 - QHD, IPS, 60Hz, HDR, poszerzony gamut kolorów 1500 zł

- Dell U3219Q - 4K, IPS, 60Hz, HDR, DP, brak FS, poszerzony gamut kolorów, HUB USB

- Samsung U32J590UQUX - VA, płaski, 4K, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 1300 zł

- LG 27UL600-W - IPS, 60Hz, HDR, 4K, FreeSync, DisplayPort, 1500 zł

- LG 27UL650-W - IPS, 60Hz, HDR, 4K, FreeSync, DisplayPort, 1600 zł

- Philips Momentum 326M6VJRMB/00 - płaski, MVA, 4K, 60Hz, HDR600, DP, brak FS, 2300 zł

(deton24: dodałem nowe model - indeks)

Niezakrzywione 16:9

- Acer Nitro VG270UBMIIPX - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, 1200 zł

- Lenovo Q27q-10 - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, regulacja kąta pochylenia 1200 zł

- Asus PB278QV - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, regulacja wysokości ~1300 zł

- iiyama XUB2792QSU-B1 - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, regulacja wysokości, pochylenia, obrót, pivot ~1400 zł

- Dell U2719D - IPS, QHD, 60Hz, brak FreeSync 1700 zł

- ASUS VA326HR - VA, FHD, 144Hz, (brak DP, FS) 1159 zł

- LG 27GL63T-B - IPS, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR10 1050 zł

- Viewsonic XG2405 - IPS (6bit+FRC), FHD, 144Hz, FreeSync, DP 1100 zł

- Acer Nitro XV253QPBMIIPRZX / XV253QP - IPS, FHD, 144Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, DP 1159 zł

- Asus VG279Q - IPS, FHD, 144Hz, DP, FS (od 40Hz) 1200 zł

- Asus TUF Gaming VG259Q - IPS, FHD, 144Hz, FreeSync, DP ~1300 zł "ma ponoć problem z niewyraźną czcionką oraz wysoką jasnością minimalną" problem ponoć nie występuje w każdym egzemplarzu, rekomendacja w teście PClab

- BenQ MOBIUZ EX2510 / EX2710 - IPS, FHD, 144Hz, HDR, FreeSync Premium, VRR, DP, czujnik światła (dostępne od sierpnia - 1199/1359 zł)

- AOC Q27G2U - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 1400 zł, może się pojawić problem z wygaszaniem ekranu w G-Sync. Fix w CRU. Paskudnie smuży np. w FIFIe.

- Acer Nitro VG270UPBMIIPX - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, DP "na plus dość dobre odwzorowanie kolorów prosto z pudła (..) oraz nie najwolniejsza matryca" 1400 zł

- HP X27i Gaming - IPS, QHD 144Hz, FreeSync, DP 1600 zł "świetne odzwierciedlanie kolorów, dobry kontrast i niski input lag"

- LG 32GK650F-B - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, winietowanie na bokach, głośna praca zasilacza (poza 75Hz), "gram w dość dynamiczne tytuły i wiele monitorów widziałem. [...] Czerń wygląda bardzo dobrze, kolory są nasycone, ale bez przesady nawet na fabrycznych nastawach. Smużenia nie uświadczyłem." "widziałem sporo modeli i żaden nie oferował takiego obrazu w podobnych pieniądzach." 1700 zł

- LG 27GL83A-B - IPS, QHD, 144Hz, HDR, FreeSync, G-Sync Compatible, pivot, niski czas reakcji

- HP OMEN 27 - TN, QHD, 165Hz, brak FS/HDR

- ASUS ROG SWIFT PG248Q - TN, FHD, 180Hz, G-Sync, 1650 zł

- Acer Nitro XV272UPBMIIPRZX - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, HDR ~1900 zł (może mieć problemy z BLB)

- AOC AGON AG273QX - VA, QHD, 165Hz, HDR 400, FreeSync 2, DP 2000 zł

- LG 32GK850F - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, ~2000 zł "Winietuje. Boczne krawędzie są wyraźnie ciemniejsze, szczególnie prawa. (...) Nie jest też idealnie równomierny kolorystycznie, lekko zaróżowiona dolna połowa ekranu. Ale bardzo lekko, na bielach tego w zasadzie nie widać, na ciemnych szarościach widać jako rozjaśnienie."

- LG 27GL850-B - NanoIPS, QHD, 144Hz, HDR10, 1ms, FreeSync, oficjalny G-Sync Compatible, gamut DCIP używany do produkcji fipmowej ~2100 zł

- Lenovo Legion Y27q-20 - NanoIPS, QHD, 165Hz, HDR10, FreeSync, G-Sync Compatible ~2100 zł - to samo co wyżej, nawet matryca, choć jest fabrycznie podkręcona do 165Hz "Jak dla mnie IPS glow jest na zaj* poziomie... podobnie jak moje EIZO [EV2450]. Zero BLB." "bardzo dobre kolory i świetna szybkość matrycy, ale nienajlepszy kontrast" ponoć ma też HDR wbrew brakom w specyfikacji na ten temat. "metalowy stand z pełną regulacją dóra/dół/lewo/prawo + pivot" Problemy z wygaszaniem ekranu na serii 10xx przy dużych spadkach FPS. Fix w CRU szeroki gamut, 10 bit (8+FRC) - trzeba ustawić w panelu sterownika.

- ASUS PG279Q / PB328Q - VA, QHD, 60Hz, brak FS/HDR 2200 zł

- Asus VG27AQ - IPS, QHD, 165Hz, HDR, G-Sync i FreeSync, DP, 8 bit matryca, reg. obrotu, wysokości, pochylenia, VESA, możliwość włączenia blur reduction i sync, "vivid pixel na 50 robi obraz żyletę".

- Benq EX2780Q - IPS, QHD, 144Hz, HDR 400, FreeSync, DP, reg. kątu pochylenia, VESA, nie smuży

- Acer XB271HUA - TN, QHD, 144Hz/165Hz, G-Sync, wsparcie 3D Vision

- Acer Predator XB271HUBMIPRZ - IPS, QHD, 144Hz, G-Sync, 2400 zł

- Gigabyte Aorus AD27QD - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, rozjaśnianie ciemnych fragmentów, "po aktualizacji firmware wiele problemów zostało rozwiązanych" 2400 zł

- Gigabyte Aorus FI27Q - IPS, QHD, 165Hz, HDR400, FreeSync 2.0 (G-Sync Compatible), panel 8 bit+FRC, 2500 zł. Jest jeszcze droższa, słabo dostępna wersja FI27Q-P.

- AOC AG271QG- IPS, QHD, 165Hz, G-Sync, brak HDR, 2700 zł

- LG 32GK850G-B - VA, QHD, 144Hz, G-Sync, DP, ponoć ma rzadki brak problemów z BLB, smużenie tylko na białym w granicach akceptowalności, "Efekt winiety, kolor biały wyszarzany jest w bocznym polu widzenia" Na tym monitorze wbrew materiałom marketingowym producenta, nie działa FreeSync, dokładnie jak na reszcie z dedykowanym układem G-Sync. "Byłem miło zaskoczony szybkością matrycy. Po VA spodziewałem się konkretnego smużenia ale było bardzo dobrze... Miałem AMVA + (chyba BenQ GW2470H) w 24 calach i [z czernią na Benq] było jeszcze lepiej." 3000 zł.

- Acer Nitro XV273KPBMIIPPHZX - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, HDR 400, DP 3500 zł

Niezakrzywione 4K

- AOC G2868PQU - TN, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, "słabe kolory" "widać tony odcienie szarego masakra" ~1300 zł

- BenQ EL2870UE - TN, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, HDR ~1300 zł

- AOC U2879VF - TN, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, brak HDR ~1300 zł

- LG 27UL500-W - IPS, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, HDR10, 1300 zł

- LG 32UK550-B - VA, 4K, 60Hz, DP, FreeSync, jest też bodaj HDR (ostatecznie po update firmware) 1400 zł

- LG 27UL550-W - IPS, 4K, 60Hz, DP, FreeSync, HDR10, 1400 zł

- Samsung U28R550UQUX - IPS, 4K, 60Hz, HDR, FreeSync, DP 1549 zł

- Acer H277HKsmipuz - IPS, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, 1900 zł

- BenQ EW3270U - VA, 4K, 60Hz, HDR 10, FreeSync, winietowanie po bokach (zdjęcie), kiepskie kąty widzenia, utrudniona praca z białym tekstem na czarnym tle, kiepskie podświetlenie (zdjęcie), "przekłamane kolory" 1900 zł

- Dell U2720Q - IPS, 4K, 60Hz, DP, brak FreeSync, HDR400, 1400 zł

- Acer Predator XB271HKbmiprz / XB321HKbmiphz - IPS, 4K, 60Hz, G-Sync, brak HDR, 2400-2600/4200 zł

- LG 32UL750-W - VA, 4K. 60Hz, DP, FreeSync, HDR600, 3200 zł

- Acer ConceptD CP3271KP - IPS, 4K, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR400, VRR 3200 zł

- Acer Nitro XV273KP - IPS, 4K, 144Hz, DP, FreeSync (potw. G-Sync Compatible), HDR400 ("na ust. nie-auto jest tak na prawdę 500 nitów, a kolory na HDR są na dobrym poziomie") 3700 zł

- Acer XV273KPBMIIPPHZX / XV273QX / XB273KGPBMIIPPRZX (G-Sync Comp) - IPS, 4K, 144Hz, Quantum Dot, HDR400, FreeSync, DP, "dość wolny bo ok 4.5ms czas reakcji, ale najniższy input lag poniżej 2ms, dobry kontrast i kolory" 3800 zł

- Sharp PN-HW501 - 4K, 50", 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR/DP, 5000 zł (promo 4000 zł)

- HP Z43 - 4K, 43", 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, 3300-3600 zł

- LG 32UD99-W - 4K, 60Hz, IPS, FreeSync, HDR 10, 4300 zł "w USA, ale też i w Europie ludzie zgłaszali często problemy [z matrycą] po kilku miesiącach używania."

- ASUS ROG Strix XG438Q - 4K, 43", 120Hz, VA, FreeSync 2, HDR600, ~5000 zł

- Sharp PN-HW431 - 4K, 43", 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, "IPS IGZO to najlepsza matryca LCD dedykowana do wysokich rozdzielczości, nie mówiąc już o idealnej ostrości, jakości i odwzorowaniu kolorów" może się przyda do grafiki, jeszcze 6500 zł (promo 4300 zł), inne modele z tej serii: PN-HW861, PN-HW751, PN-HW651, PN-HW551

- ASUS ROG Swift PG329Q - (premiera 4 kw. 2020) - QHD, Fast IPS, 175Hz, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR 600, DCI-P3: 98%

- ASUS ROG PG27UQ - 4K, 144Hz, G-Sync Ultimate, HDR1000, Quantum Dot, głośna praca wentylatora, 10K zł

- Dell UltraSharp UP3218K - 8K, 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, Adobe RGB: 100%, DCI-P3: 98%, 16K zł

- Asus PG65 - 4K, 144Hz, VA, G-Sync Ultimate, HDR1000, DCI-P3: 95%, VRR na XOne, 4ms (GTG) 17,5K zł

- HP OMEN X Emperium 65 - 4K, MVA, 144Hz, FreeSync (G-Sync Compatible), 14 ms (GTG), 18K zł

Zakrzywione 16:9

- AOC CQ27G2U - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, możliwe smużenie jak w wariancie niezakrzywionym, 1140 zł.

- MSI Optix MAG241C / MAG241CV / MAG241CR - VA, 1500R, FreeSync (premium w CR), DP, 1200-1500 zł

- Samsung C32JG51FDUX - VA, FHD, 144Hz, FreeSync, DP, 1800R ~1200-1400 zł

- MSI Optix AG32CV - VA, FHD, 165Hz, FreeSync, DP, 1800R

- Samsung LC27JG50QQUXEN - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, 1800R ~1300 zł.

- Samsung C27H711 / LC27H711QEUXEN - VA, QHD, 60Hz, FreeSync, DP, 1800R 1400 zł

- Samsung LC27FG73FQUXEN - VA, FHD, 144Hz, FreeSync (od 48Hz), DP, 1800R ~1500 zł.

- Gigabyte Aorus CV27F - wysokie zakrzywienie 1500R, HDR, VA, FHD, 165Hz, FreeSync 2 (od 48Hz), DP, reg. wysokości, kątu nachylenia, obrotu, w PL jest recenzja ~1400 zł

- AOC CQ32G1 - VA, QHD, 144Hz, FreeSync 1, DP, 1700R, ponoć nie smuży, może mieć problemy z równomiernym podświetleniem ~1500 zł

- ASUS VG289Q - IPS, 4K, 60Hz, HDR, FreeSync, DP, 8 bit + FRC 1749 zł

- AOC AGON AG273QCX - SVA, QHD, 144Hz, HDR, FreeSync 2, 1900R, rozj. ciemnych scen 1760 zł

- MSI OPTIX AG32CQ - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, 1800R 1899 zł

- MSI OPTIX MAG322CQRV - wysokie zakrzywienie 1500R, VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, rozj. ciemnych scen, 1900 zł

- AOC AGON AG322QC4 - VA, QHD, 144Hz, FreeSync 2, HDR, DP ~2000 zł

- MSI Optix MAG272CQR - VA, QHD, 165Hz, FreeSync, HDR, DP, 1500R 2100 zł

- MSI OPTIX MAG321CQR - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, 1800R 2200 zł

- Samsung 27" C27HG70 / LC27HG70QQUXEN | 32" C32HG70 / LC32HG70QQUXEN - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 2200/2400 zł

- ASUS ROG STRIX XG32VQR - VA, QHD, 144Hz, HDR, DP, FreeSync, 1800R 2500 zł

- BenQ EX3203R - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 2, HDR, 1800R

- Samsung CHG70 - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, HDR, 1800R

- Dell S3220DGF - VA, QHD, 165Hz, DP, FreeSync 2, HDR, 1800R

Niezakrzywione 144Hz/+ FHD, TN

- ASUS VG258QR - TN, 165Hz, FreeSync, DP, 1200 zł

- Acer Predator XB241HBMIPR - TN, FHD, 144Hz, G-Sync, 1200 zł

- HP 27xq - TN, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 1400 zł

- BenQ XL2430 - TN, FHD, 144Hz, DP, FreeSync, rekomendacja PClab z testu 2018 1600 zł (w tej cenie nie polecam) 1500 zł

240Hz, FHD, TN

Acer KG251QD - TN, 240Hz, FreeSync, DP, 1000 zł "poszedł na zwrot ze względu na jasność minimalną która dosłownie wypalała oczy, wymieniłem tą TNkę na innego Acera, ale na IPS w WQHD o takiej samej przekątnej, mimo że monitor dużo wolniejszy i posiada szereg innych wad to obraz, jak niebo do ziemi."

Acer KG271BBMIIPX - TN, 240Hz, FreeSync, DP, 1200 zł

ASUS VG278Q - TN, 240Hz, FreeSync (G-Sync Compatible), DP, 1200 zł

Acer XF252Q - TN, 240Hz, HDR, FreeSync, DP, 1300 zł

Dell AW2518HF - TN, 240Hz, FreeSync, DP, pivot, reg. wysokości, rekomendacja w teście PClab, problemy z tearingiem na G-Sync Compatible, 1300 zł

AOC Agon AG251FZ - TN, 240Hz, FreeSync, DP, 1350 zł

Benq XL2540 - TN, 240Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, skrzydełka na bokach, reg. wysokości, rozjaśnianie ciemnych scen, 1700 zł

Acer Predator XB252QBMIPRZX - TN, 240Hz, G-Sync, 1900 zł

Gigabyte Aorus KD25F - TN, 240Hz, FreeSync, DP, G-Sync Compatible (oficjalny), 0,5 ms, flicker free, 2100 zł

240Hz, FHD (by Minciu)

- Acer XF252QXBMIIPRZX / XF252QX - TN, FHD, 240Hz, HDR 10, FreeSync, brak DP 1300 zł "na najnowszej TNce, mały input lag, czas reakcji ok 2ms, reszta jak w typowych TNkach"

- Acer Nitro XV253QXBMIIPRZX - IPS, FHD, 240Hz, HDR 400, FreeSync, G-Sync Compatible, DP 1500 zł [dod. DTN]

- HP OMEN X 25f - TN, FHD, 240Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, DP, brak HDR 1600 zł "-||-"

- ASUS VG279QM / VG259QM - IPS, FHD, HDR 400, 280Hz (które da się jeszcze podkręcić) (tylko 240Hz po HDMI) FreeSync, G-Sync Compatible, DP "najmniejszy blur przy 280Hz i funkcji ELMB" "Od 2.1 do 7.4 ms, średnio 4.0 ms na OD80 (brak overshoot) i 2,3 ms input lag w SMTT2 (0,3 ms signal processing)" " jest tańszy na obecną chwilę od AOC 24G2U na tej samej matrycy i jest lepiej wykonany" 1700 zł

- Dell Alienware AW2521HF - IPS, FHD, 240Hz, FreeSync Premium, G-Sync Compatible, DP, (brak HDR) "czas reakcji jeszcze lepszy niż MSI, ale słaby kontrast"

- MSI MAG251RX - IPS, FHD, 240Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, HDR 400, 8bit+FRC, DP, "niski input lag ok 2.4ms, czas reakcji zbliżony do TN 240Hz" 2049 zł

- Acer Predator XB253QGX - TN, FHD, 240Hz, G-Sync/FreeSync, bezramkowy

Monitory 32:9

- SamsumgLC49J890DKUXEN / C49J89 - 3840 x 1080, VA, 144Hz, 1800R, HDR400, FreeSync 2.0, DP, 3600 zł

- Samsung C49HG90 / LC49HG90DMUXEN / C49HG90DMUX - 3840 x 1080, VA, 144Hz, FreeSync 2.0, HDR600, 4000 zł

- Philips 498P9 (sierpień) - 5120 x 1440 (Dual QHD), VA, 70 Hz, FreeSync, DP 4000 zł

- ROG STRIX XG43VQ - 32:10, 3840x2160, VA, 120Hz, FreeSync 2, DP, HDR 400, 1800R, 4200 zł

- Samsung C49RG90 / LC49RG90SSUXEN - 5120 x 1440, VA, 120Hz, FreeSync 2, HDR1000, 5000 zł

Monitory 5K - link (+ niżej)

LG 27MD5KL-B / 27MD5KA-B - 5K, 60Hz, IPS, 16:9, brak FreeSync/HDR, DCI-P3: 99%

Niezakrzwyione 21:9

- LG 34UM69G-B - 2560x1080, 75Hz, IPS, FreeSync, DP, brak HDR, 1400 zł

- LG 34WK650-W - 2560x1080, 60Hz, IPS, FreeSync, DP, HDR 10, 1500 zł

- iiyama XUB3493WQSU-B1 - 4K (3440x1440), 75Hz, IPS, FreeSync, DP, brak HDR, 1800 zł

- iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - 4K (3440x1440), 144Hz, IPS, HDR, FreeSync, DP, 2200 zł, "absolutny killer cena/jakość w temacie UWQHD"

- Dell Alienware AW3418DW - 4K (3440x1440), 120Hz, IPS, HDR, G-Sync, 3200 zł

- MSI Prestige PS341WU - 5K (5120x2160), 60Hz, NanoIPS, brak FreeSync, HDR600, 5400 zł

- LG 34WK95U-W - 5K (5120x2160), 60Hz, NanoIPS, brak FreeSync, HDR600, 5400 zł





Zakrzywione 21:9

- LC-Power LC-M34-UWQHD-100-C - zakrzywione 4K (3440x1440), 34", 100Hz, VA, FreeSync (od 48Hz), 1800R, 1800 zł

- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor - zakrzywione 4K (3440x1440), 34", 1500R, 144Hz, SVA (S - szersze kąty widzenia), FreeSync Premium 1800-2000 zł (dostępny od sierpnia, 399 EU)

- LG 34GL750-B - zakrzywione UWHD (2560 x 1080), 34", 1500R, 144Hz, IPS, FreeSync (G-Sync Compatible), DP, HDR 10 2000 zł

- AOC CU34G2X - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, FreeSync Premium, 1500R, obrotowa nóżka, reg. wys., 2500 zł

- MSI Optix MAG341CQ - zakrzywione 4K (3440x1440), 34", 100Hz, VA, FreeSync, DP, 1800R, 2600 zł

- Samsung C34H890WJUX - zakrzywione 4K (3440x1440), 100Hz, VA, FreeSync, DP, 1800R, 2700 zł

- BenQ EX3501R - zakrzywione 4K (3440x1440), 35", 100Hz, VA, HDR 10, FreeSync Ultimate, DP, 1800R, 3200 zł

- Cooler Master GM34-CW - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, HDR 400, FreeSync 2.0 (G-Sync Compatible), nie smuży tak mocno jak MPG341CQR, 3300 zł

- Acer Predator Z35 - zakrzywione UWHD (2560 x 1080), 144Hz, VA, G-Sync, 2000R, 3500 zł

- Samsung C34J791 / LC34J791WTUXEN - zakrzywione 4K (3440x1440), 100Hz, VA, FreeSync, DP, 1500R, 3600 zł

- ASUS ROG STRIX XG35VQ - zakrzywione 4K (3440x1440), 35", 100Hz, VA, FreeSync, DP, 3500 zł

- Dell U3417W - zakrzywione 4K (3440x1440), 1900R, 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, 3500 zł

- Dell U3419W - zakrzywione 4K (3440x1440), 1900R, 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, 3700 zł

- AOC AGON AG352UCG6 - zakrzywione 4K (3440x1440), 120Hz, MVA, G-Sync, 3700 zł

-Asus ROG Swift PG348Q - zakrzywione 4K (3440x1440), 100Hz, IPS, G-Sync, 4000 zł

- LG 34WK95C-W - zakrzywione 4K (3440x1440), 60Hz, NanoIPS, HDR, FreeSync, 4000 zł (3000 zł kiedyś z promo)

- LG 34GN850-B - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, NanoIPS, HDR 400, FreeSync Premium (G-Sync Compatible), 4300 zł

- Acer XR382CQKBMIJQPHUZX - 37,5", zakrzywiony 4K (3840 x 1600), IPS, HDR, 75Hz, FreeSync, 1800R, 4400 zł

- LG 34GK950G - zakrzywione 4K (3440x1440), Nano IPS, 120Hz, G-Sync, brak HDR 4700 zł

- LG 38WK95C-W - 37,5", zakrzywiony IPS (3840 x 1600), 4K, HDR 10<SDR, 75Hz, FreeSync, ?R, 4700 zł

- MSI Optix MPG341CQR - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, HDR 400, FreeSync (G-Sync działa), 1800R, smużenie, 4700 zł

- LG 34GK950F - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, NanoIPS, HDR 10, FreeSync 2.0, 1800R, DP, 1500R 4800 zł

- Dell U3818DW - zakrzywione 4K (3840 x 1600), 38", 60Hz, IPS, brak FS/HDR, 2300R 5K zł

- Samsung C49RG94SSU / C49RG90 - zakrzywione 5K (5120 x 1440) "dual QHD", 120Hz, VA, HDR1000, FreeSync 2, 1800R, 5400 zł

- LG 38GL950G-B - zakrzywione 4K (3840 x 1600), 144/175Hz (po OC), NanoIPS, G-Sync, HDR 400, DCI-P3: 98% "funkcja głębokiego snu. Przy włączonej, po wybudzeniu monitor zawieszał się na 60Hz." 8500 zł

- AOC AGON AG353UCG - zakrzywione 4K (3440 x 1440), 200Hz, VA, HDR1000, G-Sync Ultimate, 1800R, 10K zł

- Acer Predator X35 (wycofany) - zakrzywione 4K (3440 x 1440), 200Hz, VA, HDR1000, G-Sync Ultimate, 1800R, 12K zł

- Asus ROG Swift PG35VQ - zakrzywione 4K (3440 x 1440), 200Hz, VA, HDR1000, G-Sync Ultimate, 1800R, 14K zł





1920x1920

Eizo FlexScan EV2730Q-BK - IPS, 60Hz, DP (brak FreeSync) "Dodatkowa powierzchnia w pionie przydaje się do wyświetlania dużej ilości danych w długich oknach, ograniczając potrzebę przewijania zawartości ekranu." "pozwala projektantom 3D CAD jednorazowo zobaczyć więcej pozycji na liście. Mogą także użyć całego ekranu, aby powiększyć obiekty 3D i zobaczyć z bliska potrzebne detale, podczas gdy na standardowym monitorze wokół obiektu pojawi się puste miejsce. [...]

Dodatkowa przestrzeń pozwala programistom zobaczyć całą tworzoną przez nich treść na jednym ekranie. Dzięki temu nie muszą już ciągle przewijać zawartości okna i mogą pracować szybciej i wydajniej." 4300 zł. Ciekawa, choć droga alternatywa dla nieprodukowanych monitorów 4:3 (np. S2100, 2170NX, L997).

Amatorskie foto/wideo (wyższe pokrycie barw)

BenQ SW240, SW270C, PD2700U, PD3220U, SW321C, SW271, PD2705Q, PD2720U, PV270, ASUS ProArt PA24AC, PA32UC-K

Solidne biurowe | Profesjonalne foto/wideo

https://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152

Więcej modeli: 1, 2, 3, 4.

Spis ciekawych modeli wg. specyfikacji by Krisol

IPS 60-75 Hz:

22”:

Acer SA220QABI - FreeSync

AOC 22V2Q - FreeSync, DisplayPort

24/25”:

Philips 246E9QJAB/00 - FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Philips 245E1S/00 - 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Dell S2419HM - HDR600

Dell U2518D/BenQ PD2500Q - 1440p

27”:

Philips 276E9QJAB/00 - FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Philips 275E1S/00 - 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Philips 276C8/00 - HDR, 1440p, poszerzony gamut kolorów

Philips 276E8VJSB/00 - 4k, poszerzony gamut kolorów

Philips 278E1A/00 - 4k, poszerzony gamut kolorów

LG 27UL600-W/27UL650-W - HDR, 4k, FreeSync, DisplayPort

32”:

AOC Q3279VWFD8 - 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Philips 328P6AUBREB/00 - 1440p, HDR, poszerzony gamut kolorów

Dell U3219Q - 4k, HDR, poszerzony gamut kolorów

VA 60-75 Hz:

22”:

Acer Nitro QG221QBII - płaski, FreeSync

24”:

Philips 248E9QHSB/00/MSI Optix G241VC - zakrzywiony, FreeSync, poszerzony gamut kolorów

Acer Nitro QG241YBII - płaski, FreeSync

27”:

Philips 278E9QJAB/00 - zakrzywiony, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Acer Nitro QG271BII - płaski, FreeSync, brak DP

BenQ EW277HDR - płaski, HDR, poszerzony gamut kolorów

Samsung C27H711QEUX - zakrzywiony, 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

32”:

Philips 325E1C/00 / Philips 328E9FJAB/00 - zakrzywiony, 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Samsung U32J590UQUX - płaski, 4KK, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

LG 32UK550-B - płaski, 4K, HDR, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów

Philips Momentum 326M6VJRMB/00 - płaski, 4K, 60Hz, HDR600 [DTN: zastąpiłbym przez FI27Q]

Polecane by Minciu

0) iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - 144Hz IPS HDR 34" FreeSync 2200 zł, absolutny killer cena/jakość w temacie UWQHD

1) ASUS VG279QM / VG259QM (najmniejszy blur przy 280hz i funkcji ELMB)

2) MSI MAG251RX (najlepsze kolor 8bit+FRC, niski input lag ok 2.4ms, czas reakcji zbliżony do TN 240Hz)

3) Alienware AW2521HF (czas reakcji jeszcze lepszy niż MSI, ale słaby kontrast)

4) Acer XV273QX (dość wolny bo ok 4.5ms czas reakcji, ale najniższy input lag poniżej 2ms, dobry kontrast i kolory).

5) Acer XF252QX/ OMEN x 25f (monitory na najnowszej TNce, mały input lag, czas reakcji ok 2ms, reszta jak w typowych TNkach)

Polecane by deton24

AOC 24G2U5 - IPS, 75Hz, FreeSync, DP, 6 bit+FRC, ta sama matryca co 24G2U, ale mogą się pojawić różnice w kolorach żółci. Srebrzenie. Nie skarżono się na istniejący poziom nierówności podświetlenia. Nie aktualizować monitora, bo będzie miał problemy z wybudzaniem po DP.

Acer B247YBMIPRX - IPS, 75Hz, FreeSync (48-75Hz), DP, pivot. "Gsync działa znakomicie po Display Porcie" na bokach widać jaśniejszą poświatę, ale ludziom nie przeszkadza, (bo widać to głównie jak się patrzy pod kątem) jakość podświetlenia na czarnym tle idealna nie jest, ale nie przeszkadza.

Acer Nitro VG240YU / VG0 - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync (w zakresie 48-75, w CRU da się zejść do 30Hz), DP, działa G-Sync Compatible "matryca do najszybszych nie należy, ale dramatu też nie ma." 850 zł

Acer XF252Q - TN, 240Hz, HDR, FreeSync, DP, 1300 zł (jeśli TN komuś nie przeszkadza)

LG 27GL63T-B - IPS, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR10 1050 zł jeśłi czcionki nie będą przeszkadzać w FHD. Ogólnie dziwi jakikolwiek HDR w tej cenie.

LG 27UL550-W - IPS, 4K, 60Hz, DP, FreeSync, HDR10, 1400 zł, jako jedne z najtańszych sensownych 4K na rynku. Zbiera bardzo dobre opinie, jest tańszy od 27GL850. LG 27GL850-B - NanoIPS, QHD, 144Hz, HDR10, 1ms, FreeSync, oficjalny G-Sync Compatible, gamut DCIP używany do produkcji fipmowej ~2100 zł

HP X27i Gaming - IPS, QHD 144Hz, FreeSync, DP 1600 zł "świetne odzwierciedlanie kolorów, dobry kontrast i niski input lag"LG 32GK850G-B LG 32GK650F-B - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, winietowanie na bokach, głośna praca zasilacza (poza 75Hz), "gram w dość dynamiczne tytuły i wiele monitorów widziałem. [...] Czerń wygląda bardzo dobrze, kolory są nasycone, ale bez przesady nawet na fabrycznych nastawach. Smużenia nie uświadczyłem." "widziałem sporo modeli i żaden nie oferował takiego obrazu w podobnych pieniądzach." 1700 zł

Asus VG27AQ - IPS, QHD, 165Hz, HDR, G-Sync i FreeSync, DP, 8 bit matryca, reg. obrotu, wysokości, pochylenia, VESA, możliwość włączenia blur reduction i sync, "vivid pixel na 50 robi obraz żyletę" 2200 zł

LG 27GL83A-B - QHD, IPS/144Hz/FreeSync/PIVOT/ Niski_czas_reakcji 1900 zł

ASUS ROG STRIX XG32VQR - VA, QHD, 144Hz, HDR, DP, FreeSync, 1800R 2500 zł

Gigabyte Aorus FI27Q - IPS, QHD, 165Hz, HDR400, FreeSync 2.0 (G-Sync Compatible), panel 8 bit+FRC, 2500 zł. Jest jeszcze droższa, słabo dostępna wersja FI27Q-P.

Cooler Master GM34-CW - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, HDR 400, FreeSync 2.0 (G-Sync Compatible), nie smuży tak mocno jak MPG341CQR, 3300 zł