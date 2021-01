Polecane laptopy używane i poleasingowe - 50 modeli

Photo by AUM OER, Flickr, Creative Commons

Problem z najtańszymi nowymi laptopami jest taki, że i tak są za drogie, patrząc na to, co czasem mają do zaoferowania, a pamiętajcie o tym, że tylko bogatych stać na tanie rzeczy, by ciągle do nich dopłacać.

Czasem brak SSD, do tego pamięć 4GB, o zgrozo czasem lutowana (nie zawsze z wolnym slotem na więcej) i w połączeniu z HDD mamy gotowy przepis na katastrofę w pracy biurowej na trochę większej liczbie zakładek w przeglądarce. Do tego kiepska jakość wykonania, wadliwość, i z zalet pozostaje głównie rozmiar, waga lub czas pracy na baterii. Niestety, ale w 2021 absolutnym minimum do sprawnej pracy biurowej jest niezawodny model SSD w połączeniu z minimum 4GB RAM, a najlepiej więcej. Zatem co zrobić, gdy budżet mamy napięty jak plandeka na żuku, a nawet ten, nie pozwoli na kupno przyzwoicie działającego sprzętu z odpowiednimi podzespołami, nie wspominając już, czy taki sprzęt przeżyje koniec gwarancji? Dzisiejsze modele są znacznie bardziej podatne na różnorodne uszkodzenia, i trzeba się z nimi często dużo delikatniej obchodzić niż kiedyś.

Zatem czasem wystarczy kupić starszy, polecany, zadbany używany model laptopa, zmodernizować o dysk SSD, ew. dołożyć pamięć, ew. zlecić wymianę pasty, termopada i taki sprzęt powinien całkowicie zaspokoić nasze wymagania, a przy tym nie uszczuplić zanadto naszego portfela.

Polecane laptopy do 300 zł

Na samym początku zaproszę do wcześniejszego wpisu Dementora:

“Jaki laptop kupić do 300 złotych? Moja subiektywna lista sprawdzonych ...”, w którym znajdziecie pierwsze 8 modeli z krótką recenzją każdy:

Acer Extensa 5220, Acer Aspire 5920G, IBM/Lenovo ThinkPad T61, Fujitsu-Siemens Lifebook E8310, Asus Eee PC 1005P, Samsung Chromebook 3, Lenovo ThinkPad 11e Chromebook i Acer Chromebook C730

Od siebie dorzucę jeszcze do tej listy:

Dell Latitude D830/D630/D531, Lenovo Thinkpad T60, R500, Z61p, HP Compaq 6715B, 6910p, NX7400, Acer 5315.

Jednak podzielę się tu kilkoma zastrzeżeniami w tym przedziale cenowym.

Na podstawie własnych doświadczeń ze sprzętem - minimum do sprawnej pracy i wysokiej responsywności systemu w różnych zadaniach, zwłaszcza na współczesnym Windows 10, określam procesor z min. 4 rdzeniami/wątkami. Większość z powyższych modeli może nie udać się Wam znaleźć w konfiguracji z przynajmniej antycznym Core2Quad, lub przy nowszych modelach - z min. Core i3 (chyba że będziecie skłonni sami wymienić CPU na lepszy, jeśli płyta taki procesor obsłuży).

Do tego dla tych, którzy przez jakiś czas do momentu zmiany na SSD, będą chcieli używać laptopa z dyskiem HDD, warto wspomnieć, że laptopowe dyski bywają zmorą wydajnościową, do tego ich stan może być daleki od poprawnego. Warto wtedy w razie potrzeby sprawdzić log S.M.A.R.T. twardego dysku programem CrystalDiskInfo (jak interpretować log) lub przynajmniej upewnić się, że dysk bezbłędnie przechodzi skanowanie długie w HD Tune, jeśli będzie nam rzeczywiście na dysku HDD zależeć.

Poniżej spis trochę droższych, ale opłacalnych polecanych laptopów używanych, w przykładowych konfiguracjach - czyli staramy się nie schodzić poniżej Sandy Bridge i3/i5 2000M i Ivy Bridge 3000M od których rozpoczęła się ówcześnie hegemonia Intela w wydajności pojedynczego wątku.

Polecane wydajniejsze modele laptopów

Z najczęściej polecanych laptopów przewija się cała seria Dell Latitude E, a zwłaszcza wręcz legendarne pod względem trwałości Lenovo ThinkPad T (tutaj przoduje akurat model T61 z 2007, ale ze współczesnych najczęściej polecane są t400). W szczegółach:

- Dell Latitude (i5M Ivy Bridge + 8GB RAM + 250GB SSD + Windows 10):

Np. Latitude E6430, lub E6420 (choć to już leciwe konstrukcje), E6500 (np. E6520), czy E7450, a nawet E7440 czy E7240.

E7240, E7440 - “Wyłącznie po osobistych oględzinach, zwłaszcza wersje z ekranem dotykowym. Częste usterki to klawiatura, rozpuszczający się klej pod gumowym obramowaniem ekranu, oraz jeżeli jakiś ciul nosił go za róg to padające płyty główne”

“Seria E7X50 była już lepsza, a od E7X70 mogę polecić z czystym sumieniem, zwłaszcza że można dostać stacje dokującą za grosze.”

- Lenovo Thinkpad (i5 Sandy/Ivy Bridge/500M):

t410/t420/t430s (“pancerny”, touchpad jest mały i "szorstki")/t440 (i wzwyż - większa awaryjność, touchpad niektórym nie odpowiada)/440s/440p/450s (IPS, FHD, bateria trzyma ~1h+)/t470s (tu touchpad nie jest znacząco lepszy od t440)/seria T500 - np. T510, T520, T530, T540, T550

(można kupić poprawiony touchpad od t450 i wstawić do t440)

Ew. Thinkpad bX131e (i3-3227u/4GB)

Thinkpad x200, x201, x220, x230, 240, 250 (Sandy/Ivy)

(zerknijcie do zestawienia używanych laptopów ZMASLO, gdzie wymienia cechy powyższych modeli serii x200)

“trzeba uważać na parę rzeczy w tej serii: matryce Full HD tej generacji w tym rozmiarze potrafią mieć problemy z image retention (mój ma — i to dość poważny), no i odciski/rysy na matrycy spowodowane dociskiem do klawiatury”

- HP Elitebook

2560p (12”, i5 2000M)/8440p/8440w/8540p

(starsze 2510p, 2530p, 2540p są problematyczne, bo mają dyski 1,8” więc upgrade na zwykłe SSD nie wchodzi w grę, chyba że tzw. ZIF)

Z HP jeszcze “omijać używane Paviliony, albo wynalazki typu Acer E-Machines”

Odpowiednie CPU i GPU w tanich laptopach do gier

Tu w najniższym przedziale cenowym nowych jednostek bywa zazwyczaj wydajnościowy dramat i najczęściej do niczego nienadające się karty zintegrowane w najniższych i najstarszych seriach CPU, które nawet w CSGO nie wyciągają 30FPS na przykładzie wysokich detali. Pojawiają się jednak ostatnio przebłyski na horyzoncie w postaci Vegi 3 w procesroach Ryzen 2000/3000, czy UHD Graphics G1 i G7 w ostatnich CPU Intela serii 10, czy Vega 4/6 gdzie zasadniczo na low w 1024x768 w CSGO 100/+ FPS jest osiągalne, ale jest to nadal poziom szorowania po dnie, który nie pozwoli nawet Fortnite odpalić w 30FPS na niskich w FHD. To poziom leciwych Nvidia GT 910M/820M/720M/+ i niezbyt te karty nadają się do współczesnego grania w coś nowszego. Tak naprawdę do osiągnięcia granicy 30FPS musielibyśmy w ramach nowych jednostek nie schodzić poniżej poziomu Vega 9/940MX/Vega 8/MX230/940M, a najlepiej Vega 10/MX150/MX250/MX330.

Z tego miejsca polecam -

hierarchię wszystkich mobilnych GPU (z prawej strony znajduje się tabela w wersji PC strony).

Z wynikami w różnych grach. Kupując starsze używane laptopy, warto mieć też taki dobry punkt odniesienia w stosunku do podanych nowszych układów, by wiedzieć, jakie GPU wybrać w danym przedziale cenowym i wydajnościowym.

Warto też zajrzeć do hierarchii wszystkich mobilnych CPU

(wybierz na liście “Pokaż tylko CPU do laptopów” i kliknij zawęź)

W ten sposób łatwiej wybierzesz jak najlepszy CPU, bowiem producenci często stosują mylne lub skomplikowane nazewnictwa, i w danej serii można "naciąć" się na niskotaktowaną jednostkę, lub z mniejszą ilością wątków niż by wynikało z nazwy.

Przytoczę jeszcze jeden istotny temat:

Jak kupić używany laptop, czyli krótki poradnik Stefana999

W którym znajdziecie również niektóre polecane laptopy z tej listy, z wyszczegółowionymi najważniejszymi cechami tych modeli, do tego istotną informację, by z uwagi na awaryjność “uważać zwłaszcza na laptopy z grafikami od Nvidii, wyprodukowanymi przed 2009 rokiem.” od siebie dodam tu jeszcze leciwe laptopy z kartami Radeon Xprees, np. 200M, czy spotykane niekiedy w laptopach z Sandy/Ivy Bridge Radeony FirePro, np. M8900. Zintegrowane karty Intela są po prostu mniej ryzykownym wyborem z perspektywy dłuższej eksploatacji.

Z tańszych używanych laptopów z odrobinę lepszymi GPU można znaleźć np. Lenovo Z580, Lenovo Y510p (dobre chłodzenie), Lenovo Y530, ale tu już wybór konkretnego modelu w dużej mierze zależy od konkretnych podzespołów, do warto wiedzieć, że używane laptopy do gier są w podwyższonej strefie ryzyka awarii, warto, by posiadały dobre chłodzenie, wymienioną pastę, termopady i nie pojawiał się thermal throttling z powodu zbyt wysokich temperatur.

Czy dorzucilibyście coś jeszcze do tych wszystkich modeli?

Śmiało piszcie w komentarzach!