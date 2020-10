Pobierz program

djay Pro to ceniony program dla DJ-ów, dopiero od niedawna dostępny na Windowsa. To pierwszy program tego typu, pozwalający miksować kawałki ze Spotify za pomocą dwóch wirtualnych gramofonów, 4 decków lub po podłączeniu fizycznych kontrolerów do komputera.

Program powstał z myślą o graniu na żywo. Jego największą zaletą jest bogata integracja z biblioteką Spotify, dzięki czemu DJ ma natychmiast dostęp do milionów utworów i możliwość znajdowania coraz to nowych kawałków. Do miksowania można wykorzystać 4 decki i bogaty zestaw narzędzi, wizualizacje fali dźwiękowej, samplery, konfigurowalny crossfader, pętle oraz drumpady.

Program zapewnia bardzo wysoką jakość dźwięku i efektów. Współpracuje z profesjonalnym sprzętem audio, jak kontrolery MIDI i zewnętrzne karty dźwiękowe. Na uwagę zasługują też świetne narzędzia do synchronizacji utworów, obsługujące do 4 ścieżek dźwiękowych jednocześnie, zmianę tempa i tonacji. Jest to też pierwszy program, w którym znajdziemy możliwość automatycznego odnajdowania podobnych utworów, które powinny dobrze się zmiksować z podstawową ścieżką dźwiękową.

Co ciekawe, djay Pro można wykorzystać także do wyświetlania wizualizacji na zewnętrznym ekranie lub rzutniku. Program pozwala na żywo łączyć urywki filmów, nakładać na nie efekty wizualne, warstwy, przejścia i napisy, a przede wszystkim wykorzystać dźwięk do generowania zsynchronizowanego obrazu.

Z wersji próbnej programu można korzystać przez 15 dni.