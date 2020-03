Licznik Blogowy 2020 — niezbędnik blogera wersja 3.0 (Chrome/Opera/Firefox)

Czy ktoś pamięta jeszcze z was Licznik Blogowy? Na początku 2014 roku (to już ponad 6 LAT TEMU!!) stworzyłem dodatek do przeglądarek www: Chrome/Opera/Firefox, który był niemalże prawą ręką blogerów na DobrychProgramach - wpis z 2014 r.

Po 3 latach wtyczka doczekała się odświeżenia z nowymi opcjami i masą nowych wykresów i danych. Tak oto w 2017 roku wyszła wersja 2.0, a na początku 2018 dostała małą aktualizację, która wspierała delikatnie odświeżony blog.

Licznik Blogowy

Obecnie główne cechy wtyczki to analiza wpisów każdego wybranego blogera (wystarczy wejść na jego profil). Oczywiście wchodząc na własny profil (będąc zalogowanym) otrzymamy znacznie więcej statystyk.

Licznik blogowy przedstawi listę wpisów pod względem:

liczby wyświetleń (tylko dla zalogowanego autor bloga)

liczby komentarzy

daty publikacji



adnotacji moderacji (tylko dla zalogowanego autor bloga)

Dodatkowo wygenerować można wykresy:

liczba wpisów na głównej (tylko dla zalogowanego autor bloga)

liczba wpisów - rocznie

liczba wpisów - miesięcznie

liczba wpisów - dzień tygodnia

liczba wpisów - godzinowo

średnia liczba komentarzy na wpis rocznie

liczba komentarzy - rocznie

liczba komentarzy - miesięcznie

liczba komentarzy - dzień tygodnia

top 10 komentujących wg Like'ów

top 10 komentujących wg liczby komentarzy

liczba komentarzy - godzinowo

Każdy znajdzie coś dla siebie.

Licznik Blogowy 3.0 2020 - podsumowanie miesiąca, wybranego miesiąca

W wątku pod wpisem Podsumowanie miesiąca na blogu DP - luty 2020 (autor - PREZESKIC) nasz lordjahu (dzięki!) zaproponował ciekawą opcję do wtyczki: podsumowanie miesiąca. Pomysł był na tyle intrygujący, że postanowiłem zaimplementować tą funkcjonalność. Zatem od wersji 3.0 na głównej stronie bloga: https://www.dobreprogramy.pl/Blog.html możecie zobaczyć taki oto przycisk:

Wybierając rok oraz miesiąc i zatwierdzając przyciskiem rozpoczynamy analizę wpisów wybranego miesiąca. Na początku wyszukiwane są wpisy z danego okresu. W pierwszej (obecnej) wersji wyszukiwanie jest proste (żeby nie powiedzieć prostackie), więc im dalej szukacie w przeszłość, tym dłużej ten etap potrwa. Gdy wpisy są już odnalezione, każdy z nich poddawany jest analizie. Dane wynikowe przedstawione zostaną w interaktywnej tabelce:

Mam nadzieję, że aktywne osoby z bloga będą usatysfakcjonowane nową wersją. Jak zawsze możecie ją znaleźć w marketach poszczególnych producentów przeglądarek www:

Licznik Blogowy dobreprogramy - Chrome Link do marketu

Licznik Blogowy dobreprogramy - Opera (czeka na weryfikację, trochę to trwa w przypadku Opery) Link do marketu

Licznik Blogowy dobreprogramy - Firefox Link do marketu

Pełen kod źródłowy dostępny jest na GitHubie:

https://github.com/djfoxer/licznik-blogowy

Liczę na to, że wtyczka w wersji 3.0 przypadnie do gustu i czekam na feedback z waszej strony (a może wpadnie niedługo tak oczekiwane przez wszystkich odświeżenie bloga, trzymam kciuki!).