Migracja danych z Endomondo do Garmin Connect (ale nie tylko)

Komunikat o zakończeniu istnienia Endomondo zapewne zaskoczył wielu z nas (oficjalne info). Z końcem tego roku portal przestanie istnieć. Kiedyś synonim nowoczesności i gadżeciarstwa, a obecnie schowany głęboko w cieniu innych portali związanych bezpośrednio z urządzeniami do pomiaru naszej aktywności. Zapewne to właśnie one, i dedykowane portale pod nie, przyczyniły się do tego, że Endomondo stało się reliktem przeszłości, ale nie o tym dziś mowa...

W tym krótkim wpisie chciałbym przedstawić jak w prosty sposób przenieść dane z Endomondo do Garmin Connect. Oczywiście sam wpis będzie na tyle uniwersalny, że zapewne pozwoli Wam na podobną migrację również do innych popularnych portali ze śledzeniem aktywności.

W tym poradniki opiszę jak przenieść treningi z Endomondo do innego portalu, ale z możliwością wyboru. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób przenieść wszystko lub tylko wybrane dane. W moim wypadku będzie to przenoszenie treningów tylko z lat 2012-2015, a w Waszym przypadku mogą być to wszystkie treningi lub tylko wybrane. Tutaj nie będziemy korzystać z dedykowanych narzędzi czy wewnętrznych integracji.

Zaczynamy!

Endomondo - przygotowanie danych

Zacznijmy od pobrania danych do migracji. Endomondo nie udostępnia tych danych "od ręki". Musimy najpierw wysłać prośbę o utworzenia archiwum z kopią danych. Zrobimy to w menu Archiwizacji:

https://www.endomondo.com/settings/account/archive

dostępnym w Ustawieniach konta

Wysyłamy wówczas prośbę o utworzenie kopii danych. Potrwać to może nawet do kilku godzin, warto uzbroić się w cierpliwość. O utworzeniu archiwum zostaniemy powiadomieni mailem, z którego możemy bezpośrednio pobrać archiwum z linku:

lub wchodząc ponownie do menu Archiwizacji:

https://www.endomondo.com/settings/account/archive

Przygotowanie danych Endomondo - pliki TCX

Mamy już pobrane archiwum. Wypakujmy je i przejdźmy to folderu "Workouts" z naszymi treningami:

Tutaj odnajdziemy wszystkie nasze treningi. Co ważne interesują nas tylko pliki TCX, które będziemy przenosili zewnętrznej aplikacji.

Aby nie pomieszało się nam, warto usunąć wszystkie inne pliki w tym folderze oprócz tych, z rozszerzeniem TCX (czyli zapewne będzie trzeba usunąć pliki JSON):

W tym momencie wybieramy te pliki, które nas interesują do importu. Nazwy plików są datami treningu. W moim przypadku sortując po nazwie wybieram tylko te z lat 2012-2015 (których nie mam jeszcze w Garmin Connect).

Import do Garmin Connect

Sam import plików jest bardzo prosty. Otwieramy stronę Garmin Connect i w górnym prawym rogu klikając na ikonkę chmurki ze strzałką wybieramy "Importuj dane", bezpośredni link: https://connect.garmin.com/modern/import-data

W tym miejscu musimy przenieść do okienka wybrane przez nas pliki TCX:

i kliknąć na "Importuj dane". W moim przypadku import prawie 250 plików trwał zaledwie kilka minut

Co ciekawe, jeśli import może wykryć także zduplikowane pliki!

I to tyle! Po imporcie nasze dane z Endomondo będą widoczne w Garmin Connect. Również naliczone zostaną osiągnięcia i odznaczenia z tych treningów.

Koniec Endomondo nam nie straszny

W ten sposób możemy przenieść treningi z Endomondo do Garmin Connect, ale również i do innych portali ze śledzeniem naszej aktywności. Większość z nich bez problemu powinno zaimportować pliki TCX. Zatem możemy odłączyć integrację z naszym poczciwym Endo i usunąć konto... Powodzenia!