222 polskie gry, które warto znać - Marcin Kosman, recenzja książki

Marcin Kosman dał się poznać jako autor ciekawej pozycji o polskim game devie: "Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych". Po pięciu latach wraca z nową książką, również związaną z polską branżą grową, ale w zupełnie innej formie.

"222 polskie gry, które warto znać" to wyjątkowa książka. Co więcej, to nie jest książka jako taka, a bliżej jej do albumu. W języku angielskim funkcjonują one jako tzw. "Coffee table books", czyli książki/albumy bardziej do oglądania, niż do czytania.

Tak jest właśnie z omawianą pozycją. W twardych okładach, w formacie B5 i na pięknym, kredowym papierze, znalazło się 222 polskich gier z lat 1983-2019. Każda strona to duża grafika, z kilkoma zdaniami o grze od autora książki, a czasem również dodatkowy, akapitem od osób tworzących dany kawałek softu.

Wybór gier jest na tyle szeroki, że można śmiało powiedzieć, iż wybrano faktycznie najbardziej znaczące i rozpoznawalne tytuły. Jako, że przygodę zacząłem od Amigi 500 i gier 16 bitowych, to pierwszych kilka stron o pozycjach na Atari XE/XL i ZX Spectrum wymęczyło mnie strasznie. Te gry zbyt mocno odstawały już wówczas od tego co oferowała Amiga. Z drugiej strony jest to ciekawa historia praw autorskich czy kopiowania pomysłów z zachodu, aż po pokazanie jak bardzo nasz kraj był w tyle w kwestii IT. Na szczecie zaraz potem pojawiają się pozycje z Amigi i PC które już dobrze kojarzę z lat bycia "prawdziwym" Amigowcem :)

Pomimo tego, iż do każdej gry jest tylko niewielki opis, to tych kilka zdań bardzo ciekawie i zwięźle opisuje pozycję czy historię powstania. Same grafiką to screeny z gry, które jak autor przyznaje, robił samodzielnie dla każdej z gry z osobna (stąd też zapewne stworzenie książki zajęło aż 4 lata).

Takie połączenie krótkich opisów z bogatymi grafikami idealnie nadaje się do albumu, który można w wolnej chwili otworzyć na dowolnej stronie i delektować się zarówno tekstem jak i analizować piksel po pikselu (czasem wręcz dosłownie).

Polskie Bitmap Books

Omawiana pozycja jest dość wierną kopią albumów od Bitmap Books (i nie jest to zarzut!). Sam mam w swojej biblioteczce piękny album "Commodore Amiga: a visual Commpendium", który co jakiś czas w ramach relaksu otwieram i czytam. Wiem, że podobnie będzie z "222 polskie gry, które warto znać".

Tutaj tylko szkoda, że nie pokuszono się o kilka bardziej rozbudowanych stron z wywiadami lub dłuższymi tekstami związanymi z daną grą/studiem lub sprzętem do grania. Z drugiej strony byłoby to zapewne powielanie tekstów z "Nie tylko Wiedźmin (...)", więc można to wybaczyć i zrozumieć (aczkolwiek nie obraziłbym się jakby takie coś pojawiło się również i w tutaj). Prócz kilku literówek nie ma w sumie do czego się przyczepić.

Album jest świętym uzupełnieniem "Nie tylko Wiedźmin (...)", ale również jako samodzielna pozycja jest warta polecenia. Na pewno będziecie zachwyceni tym co otrzymacie. Piękne grafiki, ciekawe krótkie teksty, olbrzymia baza gier i ponadprzeciętne wykonanie, nie może pozostawić nikogo obojętnym. Książka jest do zakupienia za 84.99 zł na stronie wydawnictwa OpenBeta, a do każdego egzemplarza można wybrać zestaw gier z GOG. Polecam.