Systemy ERP są obecnie kluczowe w polskich firmach. Sprawdzają się nie tylko w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, ale korzystają z nich także mniejsze firmy, którym zależy na szybkim rozwoju. Co w takim razie wpływa na to, że takie rozwiązania, jak np. enova 365 sprawdzają się w wielu miejscach, niezależnie od charakterystyki ich działalności? Wyjaśniamy, dlaczego warto postawić na system ERP.

Integralność, czyli połączenie wielu baz danych

Początkowo wiele firm pracuje na różnych systemach. Podyktowane jest to często kosztami i zwyczajnie mniejszymi potrzebami. Jednak wraz z rozwojem, bazy danych rozrastają się. W pewnym momencie praca na wielu systemach staje się nieefektywna, gdyż okazuje się, że każdy dział w firmie korzysta z innego systemu.

Inaczej jest z systemami ERP. Skonstruowane są często modułowo, jak chociażby enova 365. Bazy danych są ze sobą połączone, a w zależności od potrzeb danej firmy, pracownicy otrzymują konkretne narzędzia. Kadry i płace, serwis, marketing, magazyn, sprzedaż – chociaż wszystkie te działy zajmują się w obrębie przedsiębiorstwa czymś innym, muszą ze sobą współpracować. Dzięki systemom ERP taka współpraca jest o wiele łatwiejsza, ponieważ przepływ danych funkcjonuje w obrębie jednego cyfrowego środowiska.

Mobilność – dostęp do danych firmowych z każdego miejsca

Nie wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki tylko i wyłącznie w obrębie biura czy magazynu. Wiele stanowisk od dyrektorskich i menadżerskich, po specjalistów czy nawet partnerów wymaga dostarczania niezbędnych informacji w każdym miejscu i przez całą dobę. Obecnie niemal każdy korzysta ze smartfona, dlatego też urządzenia mobilne świetnie sprawdzają się w biznesie.

Dlatego coraz więcej firm decyduje się na aplikacje, dzięki którym pracownicy działający w terenie mają dostęp do danych firmowych z poziomu smartfona. Ale mobilność systemów ERP może być również ukłonem w stronę klientów – aplikacja połączona z firmowym systemem sprzedażowym umożliwi im zakupy w sklepie internetowym z poziomu smartfona.

Automatyzacja – bezcenna w procesie obsługi klienta

Klient jest obecnie najważniejszy dla każdej firmy i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Dlatego wszelkie usprawnienia, które oferują systemy ERP, szczególnie wpływają na automatyzację procesów związanych z obsługą klienta. Niezwykle ważne jest, by wykonanie kilku kroków przez klienta sprawiło, że uzyska on dostęp do informacji, których szuka; jest w stanie bezobsługowo kupić towar czy usługę albo załatwić sprawę, z jaką się mierzy.

Dlatego firmy coraz śmielej wdrażają do swoich systemów sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, ponieważ świetnie wykorzystuje to zgromadzone informacje. Następnie, dzięki algorytmom, można klientom podsunąć rozwiązanie lub produkt, którego szukają. Wszystko dlatego, że chcą oni jak najszybciej dostać to, czego szukają. W końcu, po co tracić czas w oczekiwaniu w kolejce na infolinii, kiedy wystarczy kilka kliknięć na stronie internetowej, aby otrzymać dokładnie to samo w mgnieniu oka.

Nowoczesne systemy ERP, takie jak enova 365, posiadają wszystko to, co niezbędne, by współpraca pomiędzy pracownikami, a także obsługa klienta przebiegały płynnie. Dlatego automatyzacja jest w tym wypadku kluczowa. Pozwala na zwiększenie efektywności działania całego przedsiębiorstwa, a finalnie prowadząc do zwiększenia zysków.