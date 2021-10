Dostałeś SMS "od Paczkomatu"? Usuń go, bo nadawcą nie jest InPost

Badacze z CyberRescue ostrzegają przed kolejną falą fałszywych SMS-ów, które trafiają do Polaków. Ktoś podszywa się pod firmę InPost, deklarując, że niezbędna jest dopłata 99 groszy, by paczka mogła kontynuować swą podróż. W treści pojawia się też link do spreparowanego serwisu szybkich płatności. To typowa treść wiadomości w przypadku każdego oszustwa na dopłatę niewielkiej kwoty.