Dostałeś SMS z informacją o PIT 37? Uważaj, to może być oszustwo

Treść wiadomości jest następująca: "Masz prawo do zwrotu podatku z PIT 37 Pobierz online". Zawarto w niej również link, który prowadzi do podrobionej strony internetowej poczt-polska[.]pl. Strona do złudzenia przypomina witrynę Poczty Polskiej, ale jest sprytnie przygotowaną przez oszustów pułapką.