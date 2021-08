Dostałeś smsa o wiadomości na poczcie głosowej? Miej się na baczności

Smsy rozsyłane są z różnych numerów. Ich treść zazwyczaj brzmi w następujący (lub podobny) sposób: "721jd Poczta glosowa: Masz 1 nowa poczte glosowa. Przejdz do (w tym miejscu znajduje się link)". Link przekierowuje do fałszywej strony, która zachęca do pobrania aplikacji, która jest złośliwym oprogramowaniem. Jej ściągnięcie wiąże się z zainfekowaniem telefonu. Może dojść do przejęcia haseł i loginów do bankowości internetowej.