Dostałeś SMSa od PGE? Uważaj, to może być oszustwo

Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych przedsiębiorstw, aby przejąć dane osobowe swoich ofiar lub dane logowania do bankowości elektronicznej. Ostatnio dużą popularnością cieszy się oszustwo "na PGE". Jak donosi serwis Niebezpiecznik , tego typu kampania trwa już drugi miesiąc, co sugeruje, że jest wyjątkowo skuteczna.

Kliknięcie w link na stronie powoduje przejście od fałszywej bramki płatności. Tutaj, jak zaznacza Niebezpiecznik, "w zależności od wyboru banku — realizowane są różne scenariusze ataku, od kradzieży przez BLIK (z wypłatą w bankomacie) aż do próby pozyskania danych służących do podpięcia dodatkowej aplikacji mobilnej do rachunku ofiary".

Nie każdy nabiera się na działania oszustów. Jeden z czytelników dobrychprogramów przekazał nam, że fałszywy SMS od PGE przyszedł do jego żony. Obydwoje wiedzieli jednak, że umowa na energię elektryczną została podpisana przez mężczyznę i to jego dane widnieją w systemie. To on otrzymuje wiadomości od firmy. Zauważyli też, że w rzekomym systemie widnieje zupełnie inny numer umowy. Mężczyzna opublikował screena fałszywej wiadomości na forum dla lokalnej społeczności, gdzie ostrzegł inne osoby.