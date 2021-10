Dostałeś takiego e-maila? Bank ostrzega, że możesz stracić pieniądze

Na przełomie ostatnich miesięcy PKO BP ostrzegało przed popularnymi oszustwami "na pracownika banku" . Bank podkreślał, że należy mieć czujność zarówno w przypadku połączeń przychodzących od nieznanych osób, jak i wiadomości SMS. To jednak niejedyny sposób, w jaki przestępcy podszywają się pod instytucję finansową.

To nie jest wiadomość od PKO BP. Od razu usuń ją z telefonu

Trzeba jednak pamiętać, że wciąż istnieją również skrzynki e-mail, które z biegiem czasu zaczęły służyć do przesyłania oficjalnej korespondencji, a nie prywatnych rozmów. W ten sposób komunikują się za nami m.in. banki. Cyberprzestępcy mają tego świadomość i wykorzystują to do wyłudzenia naszych danych, o czym ostrzega PKO BP.