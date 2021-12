Czy DreamKey po raz kolejny zawojuje scenę gamingową?

DreamKey występuję w dwóch wariantach. Bez części numerycznej – TKL i wersji pełnowymiarowej - FULL. Jest to tzw. mechanik, czyli klawiatura z mechanicznymi przełącznikami.

W tym materiale zajmiemy się wersją TKL, która jest bardziej kompaktowa i może przypodobać się graczom preferującym mniejsze konstrukcje.

Recenzowany model to DreamKey TKL White, czyli wersja wyposażona w przełączniki Kailh BOX White. Charakteryzują się one najwyższą precyzją i perfekcyjnym wyczuciem. Do ich aktywacji wystarczy tylko 50g siły nacisku, co daje niesamowicie wysoki komfort podczas pisania i grania. Zastosowany niski skok powoduje bardzo szybką reakcję systemu na komendę użytkownika, a sama aktywacja przełączników potwierdzona zostaje charakterystycznym dźwiękiem kliku.

Jest więc to rozwiązanie dla osób, dla których najważniejszy jest wyraźny klik i szybkość reakcji. O wytrzymałość samych przycisków nie muszą się bać nawet Ci, którzy grają po kilkanaście godzin dziennie. Producent deklaruje żywotność aż do 80 milionów kliknięć. Przełączniki Kailh Box są lepsze jakościowo i technologicznie od najpopularniejszych przełączników na świecie Cherry MX. Cenione są za wytrzymałość oraz niezawodność i po spędzeniu wielu godzin z tym modelem śmiało mogę to potwierdzić. Chodzą przyjemnie, szybko, klik jest wyraźny i niepowtarzalny. Pisanie na nich długich tekstów to czysta przyjemność. No dobrze, a co czeka nas oprócz przycisków?

KONSTRUKCJA

DreamKey posiada zabudowaną obudowę, co zwiększa jego wytrzymałość i stabilność. Cała konstrukcja wykonana jest z wysokiej klasy tworzywa oraz ze stalowej płyty, do której przytwierdzone są przełączniki, oraz PCB (płyta z obwodem drukowanym wraz z całą elektroniką). Klawiatura waży ok. 990 g, co gwarantuje, że podczas intensywnego grania pozostanie jej na swoim miejscu. Najważniejszym elementem całej klawiatury jest właśnie wspomniana PCB. Została ona opracowana specjalnie na potrzeby tego produktu, aby móc dostarczyć najlepsze rozwiązania techniczne, zagwarantować najwyższą jakość i bezproblemową funkcjonalność. Nad poprawnością działania czuwa doskonały kontroler firmy Nuvoton, który można też znaleźć w modelach różnych elitarnych firm produkujących klawiatury (np. Ducky, Das Keyboard, Vermilo). Co więcej, cały układ elektroniczny został pokryty specjalnym nanocząsteczkowym impregnatem, który zabezpiecza cały układ elektroniczny przed wodą i pyłem. Należy też wspomnieć o tym, że przełączniki Kailh BOX spełniają normy szczelności IP56 (duża ochrona przed pyłem i zalaniem). Wszystko to znacznie zwiększa szansę na to, że przypadkowe zalanie, wilgoć lub nadmiar kurzu nie spowodują uszkodzenia klawiatury. Oczywiście nie rekomenduje się ani rzucać, ani zalewać tej klawiatury, jednak warto zaznaczyć, że zostały powzięte pewne kroki, by uniknąć uszkodzenia modelu.

KEYCAPSY

Będąc przy modderach, nietrudno nie zauważyć, że ekipa z Dream Machines niejedną klawiaturę w życiu budowała, bo rozwiązanie związane z nakładkami dla wielu może być szokiem, natomiast w świecie moddingu jest po prostu standardem. Mowa oczywiście o sposobie nałożenia znaków. Te tutaj nie występują klasycznie na górze, a z boku. Przy pierwszym spotkaniu takie rozwiązanie może wydawać się bardzo specyficzne, jednakże po chwili użytkowania każdy zauważy jak wielką wygodę to gwarantuje, a także drastycznie zmniejsza szansę na przypadkowe zdrapanie czy po prostu zużycie napisów na keycapsach. Zdecydowanie takie rozwiązanie pozwala na wyróżnienie się na rynku klawiatur, gdzie większość producentów decyduje się jednak na klasyczne rozwiązania w kwestii wyglądu i umiejscowienia znaków. Nakładki zostały wykonane z tworzywa PBT, które charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i jest niezwykle przyjemne w dotyku. Faktycznie czuć, że nie jest to po prostu cienki kawałek plastiku ABS jak w innych klawiaturach, a solidnie wykonany element, który ma służyć latami.

UDOGODNIENIA

DreamKey posiada szereg udogodnień dla każdego użytkownika. Oprócz standardowego oprogramowania, które pozwala na ustawienia makr, zmianę podświetlenia czy ustawienia klawiszy, jest jeszcze wbudowany cały szereg udogodnień w samej konstrukcji.

Zaczynając od nóżek, które pozwalają zmienić ustawienie klawiatury, mamy też rozwiązania mające na celu ułatwienie w graniu. Dream Machines wiedząc, że DreamKey będzie produktem kupowanym głównie przez graczy upewnili się by żaden mankament nie przeszkadzał w rozgrywce. Dlatego też klawiatura posiada Nkey-Rollover, czyli system, zapewniający, że można nacisnąć naraz dowolną ilość klawiszy i wszystkie będą działać. Aby ułatwić transport klawiatury, producent zastosował odpinany przewód zakończony wtykiem USB-C. Zadbano również o takie szczegóły jak biała płyta pod keycapsami, która korzystnie wpływa na jakość podświetlenia. Owe podświetlenie jest niezwykle rozbudowane i posiada do wyboru całą paletę barw RGB wraz z wieloma różnymi trybami jego wyświetlania. Ponadto możemy indywidualnie ustawić dowolny kolor pod wybranymi przyciskami. Opcji jest tak wiele, że każdy na pewno znajdzie swoje ustawienie i kolor pasujący do reszty sprzętu.

DreamKey – SPEŁNIENIE MARZEŃ KAŻDEGO GRACZA?

DreamKey to solidna klawiatura gamingowa, która posiada wiele ciekawych rozwiązań, szczególnie dla wszystkich tych, którzy moddują. Solidna konstrukcja, odpinany kabel, podświetlenie RGB, perfekcyjne PCB, grube nakładki z PBT i najwyższej jakości przyciski Kailh Box dają produkt, który trafi w gusta nawet najbardziej wymagających graczy