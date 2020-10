4 główne zalety Drupal Commerce

Tworzenie sklepu internetowego obejmuje wiele ważnych elementów takich jak np. metody wysyłki, płatności, produkty czy marketing, dlatego odpowiednia platforma e-commerce może być kluczem do sukcesu. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz swoją działalność lub planujesz rozwój istniejącego projektu, Drupal Commerce może być właściwym rozwiązaniem. Oprogramowanie to posiada wiele zalet, jednak poniżej wybraliśmy 4 najważniejsze.

Bezpieczeństwo i stabilność

Drupal to jeden z najbardziej bezpiecznych systemów zarządzania treścią dostępnych na rynku. Duża społeczność oraz specjalnie powołany zespół bezpieczeństwa nieustannie pracują nad stabilnością systemu i wykrywaniem wszelkich luk w zabezpieczeniach. System posiada również wbudowane mechanizmy i możliwe do zainstalowania wtyczki, które dodatkowo wzmacniają poziom zabezpieczeń.

Idealny dla firm na każdym etapie rozwoju

Sklep oparty na Drupal Commerce to najbardziej uniwersalna opcja oprogramowania, która sprawdzi się w przypadku każdej działalności. Zapewnia on jakość, zaawansowane funkcjonalności i bezpieczeństwo, a dzięki swojej elastyczności może być rozbudowywany i dopasowywany do każdego pomysłu.

Widok sklepu w RWD

Niezbędnym elementem każdego sklepu jest responsywny widok i poprawne wyświetlanie się strony na każdym ekranie, niezależnie od jego rozmiarów. Stworzenie sklepu w technologii RWD w Drupal Commerce nie jest żadnym problemem, co umożliwia klientom przeglądanie produktów w sklepie, a zarządzającym wszelkie niezbędne działania.

Integracja zewnętrznych platform

Drupal Commerce integruje się z innymi systemami, które wspomogą Twoje działania w e-commerce. Wszelkie narzędzia marketingowe, sprzedażowe, analityczne i księgowe mogą być zaimplementowane do platformy sklepowej, dzięki czemu działania podejmowane w sklepie będą mogły być mierzone i analizowane. Drupal Commerce integruje się także z wieloma bramkami płatniczymi oraz mediami społecznościowymi, co umożliwia np. rejestrację przez Facebooka. Drupal Commerce oferuje szereg możliwości, dlatego może warto samemu przekonać się, czy sprawdzi się on w przypadku Twojego sklepu?

